América de Cali disputará el título de la Copa BetPlay 2026 después de superar una semifinal que se le complicó más de lo esperado frente a Internacional de Bogotá. El equipo vallecaucano empató 1-1 en el estadio Pascual Guerrero y, gracias al triunfo 2-1 que había conseguido en el partido de ida, se quedó con la serie por un marcador global de 3-2.

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El conjunto dirigido por David González llegó a la vuelta con la ventaja a su favor, pero no tuvo una noche sencilla en Cali. Internacional planteó un partido ordenado, buscó aprovechar los espacios que dejaba el local y encontró oportunidades para poner en aprietos a la defensa escarlata. América, por su parte, tuvo dificultades para transformar su iniciativa en opciones claras de gol.

Una de las primeras situaciones que pudo cambiar el rumbo del compromiso ocurrió antes del descanso. El árbitro sancionó un penal a favor del equipo vallecaucano, pero Yeison Guzmán no consiguió convertirlo, pues el arquero venezolano Wuilker Faríñez adivinó la dirección del cobro y evitó que su equipo quedara en desventaja. La intervención del guardameta mantuvo con vida a Internacional en una serie que todavía estaba abierta.

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La preocupación para los aficionados americanos aumentó en el segundo tiempo. Internacional encontró la manera de abrir el marcador por medio de Johan Caballero, quien apareció en el área para conectar el balón tras una asistencia de Fabricio Sanguinetti. Con ese tanto, el equipo bogotano igualó el resultado global y puso al América contra las cuerdas, pues necesitaba reaccionar para evitar que la clasificación se definiera desde el punto penal.

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El gol visitante obligó a los escarlatas a adelantar sus líneas y buscar con mayor insistencia el arco de Faríñez. Sin embargo, la defensa de Internacional resistió durante buena parte del tramo final y América no encontraba la fórmula para romper el bloque rival. Incluso, el equipo local desperdició algunas aproximaciones que pudieron darle tranquilidad antes de los últimos minutos.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición desde los doce pasos, apareció Marcos Mina para resolver la serie. El defensor conectó de cabeza un centro enviado por Luis Quiñones desde el costado derecho y puso el 1-1 en el Pascual Guerrero. La anotación, conseguida en los minutos finales, devolvió la ventaja al América en el global y desató la celebración de los hinchas que acompañaron al equipo en Cali.

Con ese empate, América aseguró su presencia en la final y dejó en el camino a Internacional de Bogotá. El equipo escarlata tendrá ahora la oportunidad de pelear por el título frente a Once Caldas, que consiguió su clasificación después de eliminar a Atlético Nacional en una definición por penales en el estadio Atanasio Girardot. Los dos clubes buscarán quedarse con un trofeo que todavía no han conseguido en esta competencia.

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¿Cuándo será la final de la Copa BetPlay entre América y Once Caldas?

La definición del campeonato se disputará en una serie de ida y vuelta. De acuerdo con el calendario preliminar que se conoció después de las semifinales, el primer encuentro está previsto para el 19 de diciembre de 2026, con América de Cali como local en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El partido de vuelta se jugaría el 22 de diciembre en el estadio Palogrande de Manizales, donde Once Caldas cerraría la llave ante su afición.

Estas fechas todavía están sujetas a confirmación oficial por parte de la Dimayor y podrían tener modificaciones. El calendario del fútbol colombiano también contempla los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y la definición de ese torneo, por lo que la programación de la Copa podría ajustarse según el desarrollo de ambas competencias.

Once Caldas tendrá la ventaja de cerrar la serie en su estadio por su mejor ubicación en el criterio de reclasificación del primer semestre. Aunque ambos equipos sumaron 34 puntos, el conjunto de Manizales terminó por encima del América gracias a la diferencia de gol. Así, el cuadro escarlata buscará sacar provecho de su localía en el primer duelo para llegar con opciones al compromiso definitivo en Palogrande.

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