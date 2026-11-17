Por: Gol Caracol

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La crisis financiera que atraviesa el Deportivo Pereira vivió uno de sus momentos más delicados el sábado 14 de noviembre, cuando el plantel tomó la determinación de suspender todas sus actividades en protesta por el repetido incumplimiento en el pago de sus salarios. Según lo informó Noticias Caracol, los jugadores del equipo risaraldense suman más de dos meses sin recibir su remuneración, lo que llevó a esta drástica medida, que amenaza directamente la realización del partido frente al América de Cali, programado para este mismo día en la Liga BetPlay II.

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La respuesta del gremio no tardó en llegar. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) confirmó y respaldó la decisión de la plantilla del Pereira. Desde esa agremiación, se emitió un mensaje claro en favor de los derechos de los futbolistas, indicando: "Acolfutpro respalda la decisión de los futbolistas y exige respeto por sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas. ¡Los derechos laborales de los futbolistas se respetan!". Este pronunciamiento refuerza la idea de que las obligaciones contractuales deben cumplirse con prontitud y que la dignidad laboral de los jugadores está por encima de cualquier otro interés.

El conflicto se agudizó apenas un día después de que la directiva del club emitiera un comunicado anunciando que se había alcanzado un acuerdo económico con los futbolistas. Sin embargo, como señala el propio club en dicho escrito, esa promesa dependía de la llegada de recursos por parte de la firma Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. De acuerdo con esa comunicación, este grupo empresarial se comprometió a hacerse cargo de los pagos pendientes tan pronto culminen los trámites de autenticación notarial de los documentos requeridos.

El mismo documento establece que los fondos servirán para dar inicio al proceso de pago de los salarios atrasados de todos los colaboradores del club, y se fijó el martes 17 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, como la fecha para el primer desembolso. Mientras tanto, la dirigencia reiteró la urgencia de que esta inyección de capital se concrete sin contratiempos, manifestando su esperanza de que la gestión del nuevo socio fortalezca y contribuya al futuro del Deportivo Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los jugadores del Deportivo Pereira suspendieron sus actividades?

Los futbolistas del Deportivo Pereira tomaron la determinación de suspender sus actividades principalmente por el incumplimiento de los pagos salariales, que ya suma más de dos meses de retraso, según lo reporta Noticias Caracol. Esta medida busca presionar a la directiva del club para que se respeten sus derechos laborales y se cubran las obligaciones contractuales adeudadas.

¿Cuál es el papel de Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. en la crisis del Deportivo Pereira?

Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. es el grupo empresarial que, según lo comunicó el Deportivo Pereira en escritos oficiales, asumió el compromiso de aportar el dinero necesario para cubrir los salarios atrasados del plantel y colaboradores. El club explicó que el desembolso de estos recursos depende de la finalización de trámites de autenticación notarial, y estipuló el martes 17 de noviembre como fecha para comenzar con los pagos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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