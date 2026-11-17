Por: Gol Caracol

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El Junior de Barranquilla anunció, este sábado 14 de noviembre, una noticia que sorprendió tanto a su afición como al entorno del fútbol colombiano: la finalización del vínculo contractual con Sebastián Viera y todo su cuerpo técnico. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución 'rojiblanca', el ciclo del técnico uruguayo al frente del banquillo llegó a su fin, marcando el cierre de una etapa que, aunque breve, estuvo llena de retos importantes.

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Según se lee en la declaración pública del club, "Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado". Con estas palabras, el club puso punto final a la gestión de Viera Galaín, quien asumió tras la salida de Alfredo Arias, intentando dar un giro al desempeño de un equipo que en ese momento no pasaba por su mejor momento en la Liga BetPlay.

El Junior, bicampeón vigente de la Liga BetPlay, aprovechó la comunicación oficial para manifestar su agradecimiento hacia Viera y su equipo de trabajo. El club reconoció la disposición, compromiso y dedicación que tuvieron durante el tiempo que estuvieron al mando, y remarcó: "La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C. Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desafíos que emprendan, tanto en el ámbito profesional como personal".

El paso de Sebastián Viera por el banco del 'tiburón' fue corto e intenso. Asumió el mando en septiembre de 2026, encontrando al club en una posición baja en la tabla de posiciones y con apenas dos puntos. El reto que enfrentó fue de enorme exigencia, ya que tomó la responsabilidad de enderezar el rumbo del Junior en medio de un torneo complicado, con la presión adicional de ser figura histórica del club. A pesar de sus esfuerzos por mejorar el rendimiento del equipo y guiarlo de nuevo a la disputa de los lugares de privilegio para defender el título, los resultados finalmente no alcanzaron para clasificar entre los ocho primeros.

De esta manera, Junior inicia una nueva etapa en busca de reconfigurar su proyecto deportivo y dar respuestas a su hinchada, que vio cómo se terminaba el ciclo de uno de los grandes nombres ligados a la institución, según lo refleja el comunicado oficial citado.

¿Por qué Sebastián Viera dejó de ser técnico del Junior de Barranquilla?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Junior F.C., la razón de la salida de Sebastián Viera y su cuerpo técnico responde al fin del vínculo contractual, luego de una etapa breve en la que no se logró el objetivo de clasificar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay. La institución agradeció el compromiso y la entrega de Viera durante su ciclo.

¿Qué significa ser bicampeón de la Liga BetPlay en Colombia?

El término ‘bicampeón’ se usa para designar al equipo que gana dos campeonatos consecutivos de la Liga BetPlay, el torneo profesional de fútbol en Colombia. En el contexto del Junior de Barranquilla, indica que el club consiguió el título en dos temporadas seguidas, lo que subraya su dominio reciente en el fútbol nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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