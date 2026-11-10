Por: Noticiero 90 minutos

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Teófilo Gutiérrez anunció su retiro del fútbol profesional tras disputar su último partido oficial con el Junior de Barranquilla. El encuentro, correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga BetPlay 2026-II, se realizó el 9 de noviembre de 2026 en el estadio Romelio Martínez frente al Cúcuta Deportivo. A sus cuarenta y un años, el experimentado delantero ingresó en el segundo tiempo y selló el marcador con el segundo tanto en la victoria 2-0, un cierre emotivo para su carrera con la camiseta rojiblanca, según la transmisión oficial del club.

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De acuerdo con el propio Junior de Barranquilla, Gutiérrez tuvo una trayectoria profesional de más de veinte años en la que sumó 863 partidos oficiales, 281 goles y 75 asistencias. En este periodo, marcó 106 goles con Junior y se consolidó como el tercer máximo artillero en la historia del club. El palmarés de Gutiérrez incluye siete títulos locales con el equipo de Barranquilla: conquistó cuatro campeonatos de primera división, dos Superligas y una Copa Colombia, logros destacados por medios como 90 Minutos y las cuentas oficiales del Junior FC.

A nivel internacional, su experiencia más importante fue con River Plate de Argentina, donde obtuvo la Copa Sudamericana en 2014 y la Copa Libertadores en 2015. Además, en 2014 fue premiado como el mejor futbolista de América, como destacó Junior FC en sus redes sociales. Su trayectoria en el exterior abarcó equipos como Trabzonspor en Turquía, Racing Club y Rosario Central en Argentina, Cruz Azul en México y Sporting de Lisboa de Portugal. También formó parte de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, lo cual fue señalado por la cuenta oficial de la selección.

En Colombia, además del Junior, jugó en Bucaramanga, Real Cartagena y Deportivo Cali, donde fue campeón en 2021. Como parte del cierre de su carrera, el club y el jugador programaron un partido homenaje para el 19 de diciembre de 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sin embargo, Gutiérrez expresó que, tras la conclusión del torneo, sostendrá una reunión con la directiva del club el 20 de diciembre para analizar la posibilidad de participar en la Copa Libertadores de 2027, de acuerdo con declaraciones recogidas por Junior FC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles y títulos obtuvo Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla?

De acuerdo con los datos proporcionados por Junior de Barranquilla y reportados por 90 Minutos, Teófilo Gutiérrez marcó 106 goles en el club, convirtiéndose en el tercer máximo goleador de su historia. Además, logró siete títulos locales: cuatro campeonatos de primera división, dos Superligas y una Copa Colombia.

¿Teófilo Gutiérrez podría jugar la Copa Libertadores 2027 tras su retiro?

Aunque Gutiérrez anunció su retiro oficial tras el partido contra Cúcuta Deportivo, manifestó que tendrá una reunión con la directiva el 20 de diciembre de 2026 para analizar la posibilidad de disputar la Copa Libertadores de 2027. Por ahora, su presencia en ese torneo no está confirmada y dependerá de la decisión conjunta que tome con el club Junior de Barranquilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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