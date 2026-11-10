Se definen los clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. Luego de 18 fechas disputadas, solo queda una para conocer a los ocho equipos que disputarán la ronda final del campeonato nacional.

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(Ver también: Se confirmaron los dos equipos descendidos a la B en Colombia para 2027; Cúcuta, se salvó)

De hecho, será la fecha 19 la que definirá a los clasificados, puesto que ya hay cinco equipos esperando en la ronda final del campeonato, mientras que hay otros cinco luchando por los tres cupos restantes.

Por eso mismo habrá siete compromisos que se disputarán de forma simultánea, ya que así se respeta la transparencia deportiva y crece la emoción para los aficionados.

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Cómo se jugará la fecha 19 de Liga BetPlay

Tal como dio a conocer la Dimayor por medio de las redes sociales, para esta jornada son siete partidos que se jugarán al tiempo, lo que significa que los tres restantes serán antes a lo largo de la semana. La fecha será así:

Jueves 12 de noviembre:

Deportivo Pasto vs. Junior: a las 5:00 de la tarde.

Llaneros vs. Boyacá Chicó: a las 7:00 de la noche.

Viernes 13 de noviembre:

Inter de Bogotá vs. Santa Fe: a las 8:30 de la noche.

Sábado 14 de noviembre:

Millonarios vs. Alianza: a las 3:30 de la tarde.

Pereira vs. América: a las 3:30 de la tarde.

Cúcuta vs. Jaguares: a las 3:30 de la tarde.

Deportivo Cali vs. Tolima: a las 3:30 de la tarde.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: a las 3:30 de la tarde.

Águilas Doradas vs. Medellín: a las 3:30 de la tarde.

Bucaramanga vs. Fortaleza: a las 3:30 de la tarde.

Qué equipos ya clasificaron a la Liga BetPlay

Cabe recordar que hasta el momento, los equipos clasificados a los cuadrangulares del segundo semestre son:

Atlético Nacional. América de Cali. Deportivo Cali. Bucaramanga. Independiente Santa Fe.

(Ver también: No se ayudan: Deportivo Pereira tendría que pagar millonaria multa por salir tarde a su partido)

Abajo están luchando cinco equipos por los tres equipos restantes, que son: Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas.

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