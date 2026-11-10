Una decisión de la Selección Colombia Sub-20 dejó varias preguntas en el aire y tiene como protagonista a Franco Pérez, hijo del histórico exfutbolista de Independiente Santa Fe, Ómar Pérez.

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El joven mediocampista, que inicialmente había sido tenido en cuenta por el combinado nacional para un microciclo de preparación rumbo al Sudamericano de 2027, terminó quedándose por fuera de la convocatoria. Sin embargo, pocos días después recibió una noticia distinta: Argentina lo llamó para integrar sus filas.

El caso llamó la atención por la rapidez con la que cambió el panorama para el futbolista de 18 años, quien nació en Medellín, tiene doble nacionalidad y actualmente juega en las divisiones inferiores de Boca Juniors. Allí se desempeña como mediocampista zurdo y lleva la camiseta número 10, una responsabilidad importante dentro de las categorías formativas del equipo argentino.

Franco Pérez había aparecido en la primera lista de convocados de Colombia para un microciclo y un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos, competencias que hacían parte de la preparación del equipo para el próximo Sudamericano Sub-20.

No obstante, su nombre desapareció posteriormente de los planes del combinado nacional. La situación tomó otro rumbo cuando Argentina decidió convocarlo, abriendo la posibilidad de que el hijo de Ómar Pérez vista los colores de un país con el que también tiene vínculo familiar y deportivo.

¿Qué pasó con el hijo de Ómar Pérez en la Selección Colombia?

La situación deja un interrogante que merece una explicación de la Federación Colombiana de Fútbol: ¿por qué un jugador que inicialmente estaba en los planes de la Selección Colombia terminó desconvocado y, días después, recibió el llamado de Argentina?

La pregunta cobra relevancia por el presente del futbolista en Boca Juniors, donde se desempeña como el número 10 de las divisiones inferiores. Aunque una convocatoria no garantiza que un jugador tenga asegurado su futuro en una selección nacional, sí evidencia que existe interés por observar sus condiciones.

En medio de este episodio también aparecieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para escoger a los futbolistas de las categorías juveniles. Incluso surgieron comentarios sobre posibles decisiones internas o razones ajenas al rendimiento deportivo, aunque hasta ahora no hay elementos que permitan confirmar esas versiones.

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Por eso, sería importante que la Federación Colombiana de Fútbol explicara qué ocurrió con Franco Pérez y cuáles fueron los motivos deportivos que llevaron a modificar su situación.

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