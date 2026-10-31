Por: Gol Caracol

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la selección de Argentina afrontará una doble fecha de partidos amistosos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el mes de noviembre, enfrentando a dos rivales históricos y con anotaciones recientes en la memoria colectiva del fútbol sudamericano. De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, el primer compromiso será el 13 de noviembre ante Uruguay en el recordado estadio La Bombonera, conocido oficialmente como Alberto J. Armando, en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro días después, el 17 de noviembre, el equipo argentino volverá a presentarse como local frente a Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

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El duelo con Uruguay reviste un significado especial, siendo la primera aparición en La Bombonera de la Albiceleste desde la despedida oficial de Lionel Messi, figura icónica del seleccionado nacional. Además, este estadio fue testigo del último enfrentamiento entre ambos equipos por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, logró imponerse con un contundente 0-2, batiendo al conjunto que un año antes se había consagrado campeón del mundo en Catar, bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Por otra parte, la última vez que Argentina y Uruguay se enfrentaron ocurrió en Montevideo durante el proceso clasificatorio para el Mundial 2026, con triunfo visitante por 0-1 gracias al gol anotado por Thiago Almada, mostrando el equilibrio y la rivalidad vigente entre ambas selecciones.

En cuanto al segundo amistoso, Argentina será anfitriona de Costa Rica en el emblemático estadio Mario Kempes, escenario habitual de encuentros trascendentales donde actúan equipos como Belgrano, Talleres e Instituto, caracterizados por la masiva asistencia de aficionados. Según Noticias Caracol, su antecedente inmediato señala que en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2024, el enfrentamiento terminó 3-1 a favor del seleccionado argentino, consolidando su dominio ante el cuadro centroamericano.

No obstante, la convocatoria de la Albiceleste para estos encuentros tendrá novedades obligadas: el mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, será baja por sanción, mientras Lautaro Martínez, atacante del Inter de Italia, está en duda debido a una lesión muscular. Por su parte, el portero Emiliano Martínez anunció que estará disponible tras superar una fractura en el maxilar durante un encuentro del Chelsea de Inglaterra.

De acuerdo con Noticias Caracol, se prevé que durante esta doble fecha de amistosos se oficialice la renovación de contrato de Lionel Scaloni como seleccionador argentino, aunque la AFA no ha hecho el anuncio formal hasta el momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde jugará Argentina en la próxima doble fecha de amistosos FIFA en noviembre?

La selección de Argentina disputará la doble fecha de amistosos FIFA en noviembre en dos estadios emblemáticos: el primer partido frente a Uruguay tendrá lugar en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, mientras que el segundo compromiso será frente a Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba, según anunció la Asociación del Fútbol Argentino y detalló Noticias Caracol.

¿Qué jugadores de Argentina no estarán disponibles para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica?

De acuerdo con Noticias Caracol, Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, no podrá ser convocado por estar sancionado, y el delantero Lautaro Martínez del Inter de Italia está en duda por una lesión muscular. Por el contrario, Emiliano Martínez, guardameta del Chelsea de Inglaterra, confirmó que estará disponible tras recuperarse de una fractura en el maxilar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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