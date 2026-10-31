Por: Gol Caracol

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Pereira volvió a su casa, el estadio Hernán Ramírez Villegas, este viernes 27 de octubre, para enfrentar a Jaguares en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Este regreso estuvo marcado por una atmósfera tensa debido a las difíciles circunstancias que atravesaba el equipo en las horas previas al encuentro, según se destaca en el reporte original.

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A pesar de este panorama adverso y de la incertidumbre reinante en el interior del equipo ‘matecaña’, los jugadores de Pereira demostraron fortaleza y lograron imponerse 1-0 a Jaguares en un partido complicado. La victoria, sin embargo, fue solo parte de la historia, ya que los problemas financieros del club hicieron que algunos dudaran de la presencia de la nómina profesional en el partido. A pesar de que la falta de pagos supera los tres meses para varios futbolistas, el plantel decidió salir a la cancha.

Después del pitazo final, la tensión se trasladó a la rueda de prensa, donde todos los jugadores se presentaron junto al entrenador Alexis Márquez para mostrar unidad ante los problemas económicos que afrontan. Durante la conferencia, Walmer Pacheco fue el portavoz del grupo y expresó la situación que vive la plantilla: "Lo importante era sumar, asumimos este partido con valentía, a pesar del panorama gris que vivimos en el club. A los muchachos, felicitarlos, cuerpo técnico y jugadores porque tuvimos la valentía y el pundonor de salir a la cancha, a pesar de que se nos adeudan las cosas, pero aquí estamos poniendo la cara por una ciudad, por nuestras familias, porque nos gusta el fútbol", expresó Pacheco, palabras que fueron recibidas con atención por los medios presentes.

El lateral colombiano también dirigió unas palabras sentidas a la hinchada, destacando el apoyo incondicional que han recibido a través de las redes sociales tras el importante triunfo. “Esperamos se hayan sentido representados aquí en la cancha con estos valientes, porque fue meramente amor, fue amor por todo lo que ha pasado en la ciudad, volver al Hernán Ramírez Villegas después de año y medio, si no estoy mal, y acá estamos, dando la cara a pesar de todas las dificultades que estamos pasando”, concluyó Pacheco, reafirmando el compromiso del equipo con la ciudad y su afición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Walmer Pacheco sobre la situación financiera de Pereira?

Walmer Pacheco, lateral del equipo pereirano, fue claro en la rueda de prensa al manifestar que, pese al difícil panorama que atraviesa la plantilla por la falta de pagos, los jugadores y el cuerpo técnico demostraron valentía y compromiso al presentarse y jugar, pensando en la ciudad, sus familias y su amor por el fútbol.

¿Por qué estaban en duda los jugadores de Pereira para el partido contra Jaguares?

La presencia de la nómina profesional del Pereira estuvo en duda debido a que, para algunos futbolistas, la dirigencia les adeuda salarios de más de tres meses. Esta situación económica generó incertidumbre, pero la plantilla decidió unirse, disputar el compromiso y obtener la victoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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