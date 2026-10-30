Por: France 24

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Harry Kane, delantero inglés y figura del Bayern Munich, se consagró como el ganador del Balón de Oro, un premio otorgado por la revista France Football que destaca a los mejores futbolistas de la temporada. Este reconocimiento fue alcanzado tras una reñida competencia con el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y capitán de la selección de Francia. De acuerdo con la detallada publicación realizada por France Football, Kane logró imponerse por una diferencia mínima de solo 28 puntos en la votación final, un margen considerado muy ajustado en la historia reciente del trofeo.

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El proceso de selección es llevado a cabo por un jurado compuesto por 100 periodistas provenientes de las primeras cien naciones del ranking de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). Cada país cuenta con un periodista responsable de emitir su voto, lo cual le brinda un enfoque internacional y diverso a la premiación. En esta ocasión, Kane fue elegido en la primera posición por 40 de esos jurados, obteniendo un total de 1.055 puntos. Por su parte, Mbappé ocupó el primer lugar para 23 integrantes del panel y sumó 1.027 puntos en total, lo que refleja la paridad y alto nivel de competencia entre los candidatos.

Según los datos presentados por France Football, esta distinción convierte a Kane en el primer inglés en recibir el Balón de Oro desde Michael Owen, quien lo obtuvo en 2001. Además, muestra la relevancia que mantiene el fútbol inglés y la trascendencia de sus jugadores en el panorama internacional.

En otro resultado destacado, el Balón de Oro de 2025 fue ganado por el francés Ousmane Dembélé, delantero del PSG (Paris Saint-Germain), quien superó ampliamente con 321 puntos de diferencia al español Lamine Yamal, jugador del Barcelona. En esa edición Yamal alcanzó 881 puntos, ubicándose tercero en la carrera, a 174 puntos del ganador de la edición anterior, Harry Kane.

La estricta metodología de votación, la transparencia en la publicación de los resultados y el alcance global de quienes eligen al ganador, según France Football, dan legitimidad y renombre a este trofeo considerado el más prestigioso en el fútbol mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién elige al ganador del Balón de Oro y cómo funciona la votación?

El ganador del Balón de Oro es seleccionado mediante una votación que realiza un jurado compuesto por 100 periodistas, los cuales representan a las cien primeras naciones según el ranking de la FIFA. Cada periodista elige a sus candidatos, y estos votos se contabilizan para determinar quién fue el mejor futbolista de la temporada de acuerdo con la revista France Football, que organiza el galardón.

¿Cuál fue la diferencia de puntos entre Harry Kane y Kylian Mbappé en la entrega del Balón de Oro?

Harry Kane ganó el Balón de Oro superando a Kylian Mbappé por solo 28 puntos. Kane recibió 1.055 puntos, mientras que Mbappé obtuvo 1.027, una distancia muy reducida que evidencia la fuerte competencia entre ambos, según los datos publicados por la revista France Football.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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