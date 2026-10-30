América de Cali tendrá una baja importante de cara a su temporada 2027. El arquero brasileño Jean Fernandes, de 31 años, continuará su carrera en el fútbol mexicano, luego de que se confirmara su llegada al Necaxa, equipo que ya lo tiene como su primer refuerzo para el torneo Clausura 2027 de la Liga MX.

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La información fue difundida por el periodista César Luis Merlo, quien señaló que el guardameta llegará como agente libre, después de su paso por el conjunto escarlata durante 2026. De acuerdo con los detalles de la negociación, el brasileño firmará un contrato por tres temporadas, con la posibilidad de extender su vínculo por un año adicional.

De esta manera, Jean Fernandes dejará el fútbol colombiano para afrontar un nuevo desafío en México, donde tendrá la oportunidad de competir en una de las principales ligas de la región. Su incorporación también representa el primer movimiento confirmado de Necaxa para fortalecer su plantilla de cara al próximo campeonato.

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🚨El arquero brasileño Jean Fernandes, primer refuerzo de la Liga MX para 2027.

*️⃣Llega libre desde América de Cali y firmará por 3 años con opción a uno más con Necaxa.

🤝 @BrunoPont

https://t.co/W6IIJ7FpPy https://t.co/cEyeJJENAg — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 29, 2026

Jean Fernandes deja un recuerdo entre los hinchas del América

La noticia no pasó inadvertida entre los seguidores del América de Cali, pues el brasileño se había ganado un lugar importante entre los aficionados por sus actuaciones bajo los tres palos.

En redes sociales, varios hinchas expresaron su decepción por la salida del arquero, al que consideran uno de los mejores guardametas que ha tenido el equipo en los últimos años. La confirmación de su partida provocó comentarios de agradecimiento, pero también de preocupación por quién ocupará su lugar en la portería escarlata.

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Ahora, el América tendrá que analizar sus alternativas para cubrir una posición que pierde a uno de sus principales referentes recientes. Mientras tanto, Jean Fernandes prepara su llegada al Necaxa, club con el que buscará consolidarse en el fútbol mexicano.

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