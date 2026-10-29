Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El estadio Pascual Guerrero es escenario esta noche de un duelo cargado de contrastes entre América de Cali y Fortaleza CEIF, encuentro correspondiente a la quinta fecha aplazada de la Liga BetPlay 2026-II. El partido, que inicia a las 6:30 p.m., no solo pone al día el calendario del certamen, sino que marca un punto clave en la recta final de la fase regular. América de Cali se encuentra en una situación privilegiada, ya que ya aseguró su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales al alcanzar 31 puntos. Según lo reportado por 90 Minutos, un triunfo en casa ubica al equipo dirigido por David González como líder provisional, desplazando a Atlético Nacional de la cima y permitiéndole luchar por la importante ventaja del ‘punto invisible’, que puede definir el rumbo en la fase de grupos que antecede a la final.

Sigue a PULZO en Discover

La plantilla americana, que cuenta en su ataque con Yeison Guzmán y Tomás Ángel, busca afianzar hoy mismo su condición de favorito al título y sumar tres puntos que les aseguren cerrar la primera fase en lo más alto. La importancia de quedarse con el liderato provisional radica en la oportunidad de definir sus próximos partidos de local y tener un margen clave en caso de igualdad de puntos, gracias al ya mencionado ‘punto invisible’, figura reglamentaria explicada por la Dimayor y que se traduce en ventaja en caso de empate de cara a la finalización del torneo.

En contraste, Fortaleza CEIF, dirigido por Diego Arias, llega a Cali sin posibilidades matemáticas de entrar a la siguiente ronda, pues ocupa la penúltima posición con apenas 12 puntos, conforme a la tabla divulgada por la Dimayor en redes sociales. No obstante, su principal objetivo está enfocado en sumar fuera de casa para mejorar su promedio en la tabla del descenso, cuestión fundamental para la próxima temporada. Cada punto en este cierre de campeonato resulta fundamental para evitar la pérdida de la categoría y sentar mejores bases de cara al futuro.

El evento cuenta con un componente tecnológico relevante: la implementación de un plan piloto de ingreso biométrico facial en la tribuna Oriental del estadio Pascual Guerrero, según reportó 90 Minutos. Este avance en materia de seguridad y logística busca modernizar los accesos y garantizar el control en uno de los escenarios más tradicionales del fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘punto invisible’ en la Liga BetPlay y cómo puede beneficiar al América de Cali?

El ‘punto invisible’ es una ventaja reglamentaria que se otorga al equipo que lidera su grupo en la fase regular de la Liga BetPlay. Permite que, en caso de empate en la siguiente etapa, el equipo que obtuvo esta posición avance o defina de local. En este contexto, América de Cali busca asegurarse esta ventaja fundamental para los cuadrangulares.

¿Para qué sirve la identificación biométrica facial implementada en el estadio Pascual Guerrero?

La identificación biométrica facial, aplicada como plan piloto en la tribuna Oriental del Pascual Guerrero, permite reconocer a los asistentes por sus rasgos faciales. Esta tecnología incrementa la seguridad y agiliza el control de acceso al estadio, evitando la entrada de personas no autorizadas y mejorando la experiencia del espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z