Por: Noticiero 90 minutos

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En un momento crucial de la Liga Betplay, que se acerca al final de la fase ‘todos contra todos’, el América de Cali se encuentra luchando por permanecer en lo más alto de la tabla de posiciones. Mientras los clubes definen sus opciones de clasificación, el conjunto ‘escarlata’ da un paso significativo en temas de tecnología y seguridad: el 29 de octubre implementará una fase piloto de ingreso al estadio Pascual Guerrero a través de un sistema de detección facial. Según información presentada por la tiquetera oficial del América, este mecanismo será probado inicialmente con 270 abonados de la tribuna Oriental, todos previamente registrados mediante tecnología biométrica.

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Edilson Garzón, director de tecnología de la empresa encargada de la boletería del América, resaltó que, priorizando la agilidad y facilidad en el acceso, el proceso no solo optimizará el ingreso de los hinchas, sino que, de acuerdo con sus palabras, “va a permitir que sea utilizable ante las autoridades en caso de un desmán”. Garzón también apuntó que el sistema almacenará historiales de entradas y partidos asistidos por cada aficionado, lo cual representa avances tanto en seguridad como en trazabilidad.

Este piloto se enmarca en la intención del club y la tiquetera de adherirse al decreto de ley que regula el acceso al fútbol profesional colombiano. Garzón explicó que el objetivo es plantear a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) un sistema en donde la inscripción de los hinchas y el manejo de sus datos sean gestionados directamente por las autoridades. No obstante, hasta el momento, esto se proyecta como una medida a implementar en el futuro cercano.

El acceso a través de detección facial no es un fenómeno aislado, ya que este sistema también se utiliza en otros países del continente, como Brasil, Chile y México, así como en escenarios reconocidos, por ejemplo, el estadio Monumental de River Plate. Para el contexto local, Garzón estimó que un estadio como el Pascual Guerrero requeriría entre 55 y 60 torniquetes especializados para cubrir completamente este tipo de control. El desarrollo de la fase piloto permitirá consultar en condiciones reales los tiempos de ingreso, la eficiencia de la logística y especialmente la percepción que tendrán los hinchas respecto a la experiencia. El debut de esta nueva modalidad coincide con el duelo entre América y Fortaleza, programado para las 6:05 p.m. en el propio Pascual Guerrero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el reconocimiento facial en partidos del América de Cali?

El sistema de reconocimiento facial permite a los abonados previamente registrados acceder al estadio Pascual Guerrero de manera ágil. La tecnología compara el rostro del aficionado, capturado en el lugar, con los datos biométricos previamente almacenados al momento del registro. Además de mejorar el flujo de ingreso, este mecanismo posibilita que las autoridades puedan tener historial del acceso de los asistentes y actuar en caso de disturbios, según explicó Edilson Garzón, director de tecnología de la tiquetera oficial del América.

¿Cuáles son los beneficios del ingreso con detección facial en el estadio Pascual Guerrero?

El piloto de detección facial busca principalmente agilizar el acceso de los hinchas y reforzar la seguridad en los partidos. Esta tecnología permite almacenar y consultar historiales de entradas, lo que puede ser útil ante incidentes y facilitar la gestión de las autoridades competentes. A su vez, la experiencia de ingreso fluido es clave para mejorar la percepción de los aficionados y optimizar la logística del estadio, como fue señalado por los responsables del proyecto dentro del club.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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