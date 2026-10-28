Por: Noticiero 90 minutos

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Andrés Arnache es un ejemplo de superación y perseverancia en el deporte colombiano. Nacido con hemiparesia cerebral, una lesión que afecta el sistema nervioso central, Arnache enfrentó desde el inicio de su vida un complicado pronóstico médico. Él mismo recuerda que los especialistas dudaban de sus capacidades físicas, llegando a afirmar que no podría caminar ni hablar. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por Arnache, su realidad estuvo lejos de aquellas sentencias fatídicas y, con el paso del tiempo, fue rompiendo barreras que parecían insalvables.

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Desde 2006, Arnache ha sido arquero de la selección Vallecaucana de discapacitados, llevando el nombre de su región y el de Colombia muy alto en diversas competencias. Entre los logros destacados, participó con la selección Colombia en el mundial en Italia 2022 y consiguió junto a su equipo la victoria en el mundial de clubes en España 2023. De acuerdo con sus propias palabras, ha sido campeón nacional durante tres años consecutivos, experiencia que lo llena de orgullo y motivación.

El proceso de superación de Arnache se complementa con una preparación profesional. A sus 33 años, decidió entrenar bajo la dirección del exguardameta Nelson Ramos, buscando mejorar aspectos técnicos y de motricidad. Según el propio Ramos, el trato hacia Arnache es igual al de cualquier otro arquero y se le exige el mismo nivel de compromiso. El entrenador destaca los avances de Arnache, señalando mejoras en el rechazo del balón y en sus habilidades para atajar, especialmente del lado que antes consideraba más débil.

El crecimiento deportivo de Arnache obedece, según su propio testimonio, a la disciplina y la perseverancia. Cada día se motiva a sí mismo para mejorar en los entrenamientos, convencido de que la constancia le permitirá alcanzar nuevos logros. Este esfuerzo fue coronado en el reciente mundial de clubes en Barcelona, donde el equipo Vallecaucano venció de manera contundente a Esperanza de Japón y posteriormente a Cedeli de Argentina, logrando el campeonato. Toda esta información ha sido recogida a partir de declaraciones y reportes de la cuenta oficial de Indervalle en X (antes Twitter).

Además del fútbol, Arnache ha encontrado una segunda pasión en la tecnología. Hace nueve años se capacitó en reparación de celulares, actividad que desarrolla desde su casa y que difunde en sus redes sociales, mostrando un ejemplo de emprendimiento y autosostenimiento. Este trabajo le permite ser el principal apoyo para su hijo y continuidad a sus sueños personales.

La figura de Óscar Córdoba, su ídolo, también ha sido fundamental en su inspiración, y Córdoba mismo le envió un mensaje de admiración y aliento. El ejemplo de Arnache también es celebrado por su madre, quien siente orgullo de todo el proceso educativo y terapéutico que realizó junto a él desde pequeño. Ahora el arquero colombiano sigue preparándose, enfocado en dar lo mejor en los próximos juegos paranacionales de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la hemiparesia cerebral y cómo afecta a quienes la padecen?

La hemiparesia cerebral es una lesión en el sistema nervioso central que puede afectar la función motriz de un lado del cuerpo, comprometiendo así habilidades físicas como la movilidad y la fuerza. En el caso de Andrés Arnache, esta condición generó un pronóstico médico reservado, aunque con disciplina y apoyo profesional ha podido superar muchas limitaciones.

¿Cómo se ha preparado Andrés Arnache para destacar como arquero de la selección Vallecaucana de discapacitados?

Andrés Arnache decidió entrenar bajo la dirección del exarquero Nelson Ramos, exigirse en cada práctica y enfocarse en mejorar tanto su motricidad como sus capacidades técnicas. Gracias a esta preparación, Ramos destaca avances notables en su desempeño, lo cual fue clave para sus recientes logros internacionales y nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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