Por: Noticiero 90 minutos

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Barranquilla FC y América de Cali tienen cita en el Estadio Romelio Martínez en uno de los encuentros más destacados de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026. Este choque a partido único, anunciado por la Dimayor, dará inicio a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y será dirigido por el árbitro Jairo Mayorga. El interés por este duelo es máximo, ya que enfrenta a dos equipos que llegan con realidades opuestas pero con la misma hambre de clasificación.

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El Barranquilla FC, uno de los representantes más destacados de la segunda división colombiana, se ha ganado el apodo de “matagigantes” durante esta edición del torneo. Los dirigidos por Dayron Pérez han sorprendido a propios y extraños, haciéndose un nombre tras eliminar de manera consecutiva a Junior de Barranquilla y a Millonarios, dos de los clubes más grandes del país. Estas gestas ocurrieron en fases anteriores, definidas en ambos casos por la vía de los penaltis, donde Barranquilla FC demostró nervios de acero y efectividad desde el punto fatídico. De acuerdo con la Dimayor, la expectativa es máxima: los hinchas sueñan con una nueva hazaña en casa ante uno de los favoritos del fútbol nacional.

El América de Cali arriba a este compromiso en uno de sus mejores momentos de la temporada. Como puntero de la Liga de primera división y bajo el liderazgo de David González, el club rojo busca trasladar esa buena forma al certamen copero. En palabras del cuerpo técnico escarlata, este es "el partido más importante del semestre", lo que muestra la seriedad con la que han asumido el reto de enfrentar a un Barranquilla FC inspirado en su estadio. La consigna es clara: no menospreciar a su adversario, teniendo presente lo acontecido con Junior y Millonarios en rondas anteriores.

En materia de reglas, se resalta que la serie es a partido único: no habrá revancha, y en caso de empate tras los 90 minutos, el pase a semifinales se resolverá directamente por penaltis. Este factor añade dramatismo, sobre todo por la reciente eficacia mostrada por Barranquilla FC en esa definición. El partido se inscribe en una jornada decisiva para ambos equipos, en la que no existe margen para el error.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llega Barranquilla FC a los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026?

Barranquilla FC llega fortalecido, tras eliminar a Junior de Barranquilla y Millonarios en fases previas, definiendo las llaves por penaltis. De acuerdo con la Dimayor, estos resultados consolidaron su perfil de “matagigantes” y aumentaron su confianza para el choque ante América de Cali.

¿Qué condiciones definen este partido único en la Copa BetPlay Dimayor 2026?

Según información oficial de la Dimayor, la serie se disputa a partido único en el estadio Romelio Martínez. De persistir la igualdad en el tiempo reglamentario, la clasificación se resolverá por tiros desde el punto penal, una instancia donde Barranquilla FC ha demostrado solidez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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