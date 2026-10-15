Por: EL PILON SA

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La Superintendencia de Sociedades publicó los resultados de su estudio sobre la situación financiera de los clubes que integran el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), con información recogida hasta el 31 de diciembre de 2025. El informe, según la misma entidad, fue consolidado a partir de los estados financieros que reportaron 34 sociedades anónimas y el club Deportivo Pasto, bajo lineamientos internacionales de información financiera.

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El panorama general del fútbol masculino en Colombia mostró señales positivas. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los activos totales crecieron un 7,7 %, alcanzando los $925 mil millones. Por otra parte, los ingresos operacionales aumentaron un 16,6 %, impulsados principalmente por rubros como taquillas, venta de abonos, comercialización de artículos oficiales y la participación en torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En la lista de los clubes con mayores ingresos durante el periodo analizado, Alianza Fútbol Club S. A. descendió hasta la posición 17, con ingresos totales por $14.685 millones. El informe detalla que de ese monto, la mayor porción provino de actividades ordinarias netas ($12.843 millones) y de la venta de derechos deportivos ($1.496 millones). El desglose muestra que $7.608 millones fueron generados por derechos de televisión y auxilios entregados por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Además, la publicidad y el patrocinio representaron $3.883 millones, mientras que los abonos y taquillas sumaron $1.335 millones. Sin embargo, el club no registró ingresos por participación en competencias internacionales avaladas por la Conmebol, ya que no logró clasificar a estas durante 2025.

Según la Superintendencia de Sociedades, Atlético Nacional S. A., Azul y Blanco Millonarios F. C. S. A. y América de Cali S. A. ocuparon los primeros lugares en ingresos, con $196.884 millones, $108.992 millones y $97.231 millones, respectivamente. Alianza, por su parte, reflejó una realidad distinta en 2025: al comparar sus resultados con los del año anterior, pasó de ingresos por $17.100 millones en 2024 (puesto 13 del FPC, potenciados por los $7.119 millones recibidos gracias a su participación en la Copa Sudamericana) a $14.685 millones, una caída del 14,1 %.

Aunque el club incrementó sus ingresos por publicidad y patrocinio ($3.883 millones en 2025 frente a $1.136 millones en 2024), la ausencia en torneos internacionales y la reducción en taquillas y abonos (con $514 millones menos) impactaron negativamente, dando como resultado pérdidas netas por $314 millones durante 2025.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyó la ausencia internacional en las pérdidas financieras de Alianza en 2025?

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, la falta de participación en torneos internacionales organizados por la Conmebol provocó que Alianza dejara de percibir importantes ingresos, como ocurrió en 2024 cuando obtuvo $7.119 millones por competir en la Copa Sudamericana. Esta carencia, sumada a la reducción en taquillas y abonos, fue determinante para que el club registrara pérdidas netas por $314 millones en 2025.

¿Cuáles fueron las principales fuentes de ingresos de Alianza según el informe de la Superintendencia de Sociedades?

El informe detalla que la mayor parte de los ingresos de Alianza Fútbol Club S. A. en 2025 provino de derechos de televisión y auxilios de la Dimayor y la FCF ($7.608 millones), seguido por publicidad y patrocinio ($3.883 millones), abonos y taquillas ($1.335 millones), y la venta de derechos deportivos ($1.496 millones). Estos rubros fueron fundamentales en su balance económico, a pesar de no contar con ingresos por participación internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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