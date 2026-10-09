Por: Noticiero 90 minutos

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La tribuna occidental del estadio olímpico Pascual Guerrero contará con una apertura paulatina durante el partido entre América de Cali e Independiente Medellín, encuentro fijado para el domingo 11 de octubre. Esta decisión se hizo pública gracias a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, que enfatizó que el propósito central de la medida es salvaguardar la vida y garantizar la seguridad de los asistentes durante el espectáculo deportivo.

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La disposición fue adoptada por la Comisión Local de Fútbol de Cali, que estableció una organización precisa del aforo disponible en las distintas áreas de la tribuna. Según la información oficial citada de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, los pisos 0 (zona de camerinos) y 1 estarán habilitados al cien por ciento de su capacidad, permitiendo el ingreso total del público asignado a estos sectores. Por su parte, el piso 2 funcionará únicamente con el cincuenta por ciento de su capacidad, una restricción que apunta a controlar la cantidad de aficionados y monitorear el comportamiento estructural de la tribuna bajo condiciones controladas. El piso 3, en contraste, estará destinado exclusivamente a periodistas, limitando su acceso únicamente a los profesionales de los medios de comunicación que cubrirán el evento.

Esta distribución diferenciada del aforo responde a un plan de apertura gradual para la tribuna, diseñado con base en recomendaciones de expertos y análisis de seguridad. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, aclaró: "Esta decisión se toma para proteger la vida y avanzar en la habilitación gradual de la tribuna. Con nuestros expertos, revisaremos su comportamiento para adoptar las medidas que nos permitan ampliar progresivamente el aforo hasta alcanzar el 100 %".

De este modo, las autoridades han mostrado su intención de velar por la integridad de los asistentes y al mismo tiempo avanzar hacia una normalización de la capacidad en la tribuna occidental, siempre siguiendo una evaluación técnica permanente. Tanto las autoridades como los organizadores confían en que el monitoreo en tiempo real de la estructura, durante el evento, permita demostrar la viabilidad de un aumento progresivo en el aforo hasta lograr la plena habilitación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó distribuido el aforo en la tribuna occidental del Pascual Guerrero para el partido América de Cali vs Medellín?

El aforo fue distribuido por pisos: el piso 0 (camerinos) y el piso 1 estarán habilitados al 100 % de su capacidad, mientras que el piso 2 solo permitirá la mitad del público habitual. Por su parte, el piso 3 estará reservado solo para periodistas y no para asistentes en general, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali.

¿Por qué se implementa una apertura gradual en la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero?

La apertura gradual de la tribuna responde a la necesidad de proteger la vida y la seguridad de los asistentes, según lo señaló la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali. Las autoridades buscan supervisar el comportamiento estructural de la tribuna bajo condiciones controladas, con el objetivo de ampliar progresivamente el aforo permitido hasta llegar eventualmente al 100 %, siempre basándose en evaluaciones técnicas y recomendaciones de expertos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.