Por: Gol Caracol

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América de Cali lidera con autoridad la Liga BetPlay II-2026, demostrando su dominio al sumar 27 puntos en 12 partidos disputados y una diferencia de gol notable de +17, según la tabla compartida por la organización del torneo. Muy cerca, en la segunda posición, se ubica Deportivo Cali, que también ha jugado 12 encuentros, ostenta +11 en diferencia de gol y acumula 24 unidades. Atlético Nacional, con un partido menos, iguala el +11 de Cali en diferencia de gol y sigue de cerca la parte alta de la tabla con 23 puntos, la misma cifra que ha logrado Bucaramanga, que tiene un partido menos respecto a los líderes y un registro de +10 en goles.

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En la parte media de la tabla, Santa Fe consolida su campaña con 22 puntos en 12 partidos, seguido por Millonarios, que pese a haber disputado 13 jornadas, se encuentra con 21 puntos y una diferencia de +7. Por su parte, Independiente Medellín y Tolima cierran el grupo de los ocho primeros, con 20 puntos cada uno, aunque Medellín cuenta con un partido menos y un mejor saldo de goles (+3 frente a +2).

El resto de equipos muestra brechas considerables respecto a los líderes. Cúcuta con 15 puntos y Llaneros con 14, aparecen en la novena y décima posición respectivamente. A partir de ahí, conjuntos como Águilas Doradas, Once Caldas e Inter de Bogotá pelean por no perderle pisada a los puestos privilegiados, aunque sus registros de diferencia de gol son negativos, al igual que el resto de equipos desde Boyacá Chicó hasta Jaguares, que cierra el listado con solo 7 puntos en 11 partidos.

La posición de cada club se determina por los puntos conseguidos (PTS), la cantidad de partidos jugados (PJ) y la diferencia de gol (DG), que es la resta entre los goles anotados y recibidos. Según los datos oficiales del torneo, América demuestra tanto solidez defensiva como ofensiva, mientras que los equipos ubicados desde el noveno lugar hacia abajo enfrentan dificultades para acumular puntos y goles favorables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se determina la clasificación en la Liga BetPlay II-2026?

La clasificación se establece según el puntaje que cada equipo obtiene a lo largo de la competencia. Los criterios fundamentales son los puntos ganados (PTS), los partidos jugados (PJ) y la diferencia de gol (DG), siendo esta última el resultado de restar los goles recibidos a los goles anotados por cada conjunto.

¿Cuál es el panorama de los equipos con menor puntaje en la Liga BetPlay II-2026?

De acuerdo con la información oficial, equipos como Deportivo Pereira y Jaguares figuran en las últimas posiciones, con 8 y 7 puntos respectivamente. Estas cifras evidencian un rendimiento bajo y complicaciones para alcanzar a los clubes mejor ubicados en la tabla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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