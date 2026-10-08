Por: Noticiero 90 minutos

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La Comisión Local de Fútbol de Cali adoptó una decisión clave para el deporte y la economía local al habilitar el ingreso de público a todas las tribunas del estadio Olímpico Pascual Guerrero, incluida la tribuna occidental. Esta medida cuenta con el aval de las secretarías de Gestión del Riesgo y de Deporte, luego de una inspección exhaustiva en la que se analizaron las condiciones de seguridad del recinto. El primer evento que se beneficiará de esta apertura será el encuentro entre América de Cali e Independiente Medellín, correspondiente a la Liga Colombiana, que marcará el regreso de espectadores a todas las gradas.

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De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, la tribuna occidental había estado cerrada debido a los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto, que afectó varias edificaciones cercanas al estadio. La presencia de estructuras externas con afectaciones generaba un riesgo considerable para los asistentes. Sin embargo, la subsecretaria de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga, presidenta de la Comisión Local de Fútbol, aseguró que la gran mayoría de estos inmuebles está siendo reparada. Como resultado, se considera que el riesgo para los aficionados ha disminuido de manera significativa.

Zuluaga también explicó que, para evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la seguridad, quienes quieran acceder a la tribuna occidental deberán ingresar exclusivamente por los accesos de norte y noroccidental. Aseguró que "aquellas afectaciones a los alrededores del estadio como edificios que se encontraban en alto riesgo ya están siendo intervenidos. Por lo cual no existe un riesgo inminente en la actualidad que nos prohíba la utilización del estadio". Estas declaraciones confirman que el proceso de reparación se encuentra en marcha, lo que permite la reapertura total del escenario deportivo.

La Comisión Local de Fútbol está conformada por las secretarías de Seguridad y Justicia, Deporte, Gestión del Riesgo, Paz y Cultura Ciudadana, además de la Policía Nacional y delegados de los clubes del municipio. En esta decisión, la entidad tuvo en cuenta las solicitudes de los vecinos y comerciantes del sector, quienes ven en la reactivación de los espectáculos deportivos una oportunidad para dinamizar la economía local mediante la llegada de hinchas a la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué estuvo cerrada la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero?

La tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero permaneció clausurada debido al riesgo representado por varias estructuras externas afectadas tras el terremoto del 10 de agosto, según explicó Noticiero 90 Minutos. Este cierre buscaba proteger la seguridad de los asistentes hasta que se iniciaran las reparaciones necesarias.

¿Qué medidas se tomaron para poder habilitar las tribunas del Pascual Guerrero?

Entre las medidas adoptadas para abrir nuevamente todas las tribunas, la Comisión Local de Fútbol consideró los avances en las reparaciones de las edificaciones afectadas y estableció que el acceso a la tribuna occidental se realizará únicamente por los accesos de norte y noroccidental, según detalló la subsecretaria de Seguridad, Natalia Zuluaga. Estas acciones buscan minimizar riesgos y evitar aglomeraciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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