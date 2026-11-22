Por: VALORA ANALITIK

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La disputa comercial entre Nike y Adidas está transformando el mapa de los grandes patrocinios deportivos. Durante los últimos años, la multinacional estadounidense ha conseguido contratos que estuvieron durante décadas en manos de su competidora alemana, desde la indumentaria de selecciones campeonas del mundo hasta los uniformes de la NBA.

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Detrás de estos cambios hay una competencia por la visibilidad que ofrecen las principales propiedades deportivas del planeta. Para ambas compañías, vestir a una selección o suministrar los implementos de una competición internacional significa mucho más que vender productos: representa asociar su imagen con equipos, jugadores y acontecimientos seguidos por millones de aficionados.

En esa carrera, Nike ha logrado incorporar a su portafolio negocios que Adidas había consolidado mediante relaciones comerciales de larga duración.

Champions League y Alemania: dos pérdidas históricas para Adidas

El golpe más reciente llegó hace unos días, cuando la UEFA confirmó que Nike reemplazará a Adidas como proveedor del balón de la Champions League a partir de la temporada 2027/2028. La decisión pondrá fin a una relación de 26 años, iniciada en 2001 con el lanzamiento del modelo Finale, cuyo diseño de estrellas se convirtió en una de las imágenes más reconocidas del torneo.

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El nuevo contrato se extenderá hasta 2031 y también incluirá la Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, Youth League y Champions League de fútbol sala.

Aunque no se ha divulgado el valor económico de la operación, su alcance comercial es considerable. Nike no solamente recuperará presencia en la principal competición europea de clubes, sino que concentrará el suministro de balones de seis torneos organizados por la UEFA.

La compañía estadounidense consigue así una plataforma de exposición internacional que durante más de dos décadas estuvo asociada a Adidas, mientras amplía su presencia en un mercado donde cada producto oficial también funciona como herramienta publicitaria.

Sin embargo, la pérdida más simbólica para Adidas podría estar en su propio país. Después de más de 70 años vistiendo a la selección de Alemania, la empresa dejará de ser su patrocinador técnico a partir de enero de 2027.

Nike consiguió el contrato hasta 2034 mediante una propuesta que, según el diario Handelsblatt, rondaría los 100 millones de euros anuales, equivalentes a unos 800 millones durante ocho años. La cifra prácticamente duplicaría los ingresos que la federación alemana obtenía con su proveedor anterior.

El cambio resulta especialmente significativo porque Adidas construyó parte de su identidad alrededor de los éxitos de Alemania, selección que conquistó cuatro Copas del Mundo utilizando sus productos.

La relación comercial sobrevivió a diferentes generaciones de futbolistas y se convirtió en una asociación histórica entre una marca y un equipo nacional. Ahora, Nike se quedará con ese escaparate internacional tras una negociación en la que el factor económico terminó imponiéndose sobre décadas de tradición.

Francia y Chelsea: acuerdos multimillonarios que cambiaron de manos

La salida de Alemania no constituye un caso aislado. En 2011, Nike ya había conseguido desplazar a Adidas como proveedor de la selección de Francia, poniendo fin a una relación que se remontaba a 1972. El primer contrato de la compañía estadounidense fue valorado en aproximadamente 320 millones de euros hasta 2018, con pagos anuales cercanos a 42,6 millones.

La operación multiplicó los ingresos comerciales de la federación francesa y permitió a Nike asociarse con otra de las principales potencias del fútbol mundial.

La apuesta no terminó con aquel primer acuerdo. Francia mantuvo su relación con Nike durante los siguientes años y, en 2024, anunció una renovación hasta 2034. El caso demuestra cómo un cambio de proveedor puede convertirse en una alianza de largo plazo, especialmente cuando una marca logra consolidar su presencia comercial alrededor de una selección con proyección internacional.

Para Adidas, significó perder uno de sus contratos europeos más representativos; para Nike, asegurar una plataforma de comercialización durante más de dos décadas.

En el fútbol de clubes, uno de los movimientos más costosos ocurrió con Chelsea. El equipo londinense decidió terminar anticipadamente su acuerdo con Adidas en 2017, pese a que el contrato original se extendía hasta 2023, para firmar una alianza de quince años con Nike.

La operación fue valorada por la prensa británica en aproximadamente 900 millones de libras, mediante pagos cercanos a 60 millones anuales, el doble de lo que el club recibía anteriormente de Adidas. La magnitud del negocio fue tal que Chelsea asumió una compensación económica por romper su compromiso previo.

La NBA y el deporte universitario también cambiaron de proveedor

La ofensiva comercial de Nike también encontró oportunidades fuera del fútbol. En 2015, la compañía consiguió los derechos para fabricar los uniformes oficiales de la NBA a partir de la temporada 2017/2018, reemplazando a Adidas, que había mantenido ese negocio desde 2006.

El acuerdo inicial fue valorado por medios estadounidenses en aproximadamente US$1.000 millones durante ocho años, aunque en este caso Adidas había decidido no renovar su participación para concentrar inversiones en otros segmentos.

Nike aprovechó esa decisión para incorporar a su portafolio una de las ligas deportivas con mayor proyección comercial del mundo. La relación resultó suficientemente importante para que, en 2024, la empresa ampliara su alianza con la NBA, la WNBA y la G League hasta 2037.

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El movimiento también le permitió posicionar su logotipo en los uniformes oficiales de juego, fortaleciendo su visibilidad dentro de una competición con audiencia internacional y figuras de enorme influencia comercial.

Algo similar ocurrió en el deporte universitario estadounidense. La Universidad de Michigan, una de las instituciones con mayor tradición deportiva del país, abandonó Adidas para firmar con Nike un contrato valorado en aproximadamente US$169 millones por once años, vigente desde 2016.

El acuerdo incluyó indumentaria y equipamiento para distintas disciplinas, además de incorporar a Jordan Brand en los programas de baloncesto, ampliando el alcance del negocio más allá de una única competición.

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