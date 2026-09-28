J Balvin volvió a poner sus raíces colombianas en el centro de una colaboración internacional. El cantante paisa presentó las Air Jordan 4 ‘Amazonas’, una edición inspirada en el caimán amarillo que busca conectar su identidad con la cultura urbana y la biodiversidad del país.
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El lanzamiento representa el quinto capítulo de la alianza entre el artista y Jordan Brand, una relación que ha llevado elementos de su visión creativa al mundo de los tenis. En esta ocasión, el proyecto toma como referencia la Amazonía colombiana y conceptos como la resiliencia, la adaptación y la evolución.
“Esta edición se inspiró en la Amazonía colombiana, una de las regiones más queridas de nuestro país, y en la fuerza y belleza del caimán amarillo”, afirmó el cantante.Lee También
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La colaboración también refleja el vínculo que Balvin ha construido entre su carrera musical y la moda. El artista fue el primer latinoamericano en trabajar con Jordan Brand, una marca que trascendió el baloncesto para convertirse en un referente de la cultura urbana y entre los aficionados a los ‘sneakers’.
A través de estas alianzas, los tenis se convierten en una extensión de la identidad visual del cantante y en una forma de acercarse a una comunidad que combina música, moda y coleccionismo. Las colaboraciones anteriores abordaron temas como el optimismo, la creatividad y el hogar.
Dónde se lanzaron los tenis ‘Amazonas’
El prelanzamiento de las Air Jordan 4 ‘Amazonas’ se hizo el 26 y 27 de septiembre en Street Fever, feria de moda urbana y ‘sneakers’ que tuvo lugar en Medellín.
El diseño tiene una base amarilla inspirada en el caimán, detalles de cuero texturizado y elementos distintivos del artista, como su conocida cara sonriente en el talón izquierdo.
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Con esta edición, Balvin vuelve a incorporar referencias colombianas a una alianza global, esta vez con la Amazonía como protagonista.
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