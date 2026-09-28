Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Secretaría de Cultura de Cali confirmó las fechas oficiales de la vigésima primera edición del Festival Mundial de Salsa, un evento emblemático para la capital vallecaucana. De acuerdo con la información entregada, la celebración se realizará en diferentes escenarios de la ciudad, extendiéndose entre los meses de octubre y noviembre. El festival iniciará con actividades del 23 al 25 de octubre en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, uno de los lugares más representativos para la cultura caleña. Más adelante, el evento se trasladará al barrio Obrero el 7 de noviembre y finalizará con jornadas en el Bulevar del Oriente los días 14 y 15 de noviembre, permitiendo así la participación de diversos sectores de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

En esta ocasión, la organización ha optado por diversificar los espacios, permitiendo que la programación alcance públicos variados. Según la Secretaría de Cultura, están previstos encuentros también en la Red de Bibliotecas Públicas de Cali y en algunas universidades, bajo el objetivo de aproximar la salsa a quienes normalmente no asisten a estos festivales, fortaleciendo la identidad cultural desde el ámbito académico y comunitario.

La edición de este año representa una transformación significativa en el formato habitual del festival. Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali, explicó que esta decisión es resultado de un proceso de diálogo con representantes del sector salsero local. Arteaga afirmó que el festival busca responder “al momento que vive nuestra ciudad y a las necesidades de quienes construyen la salsa todos los días”. Por esta razón, se dejó de lado la competencia para privilegiar el encuentro, la igualdad de condiciones y la generación de oportunidades de circulación para todos los protagonistas de este fenómeno cultural.

El propósito principal en 2026 será reunir a los principales actores de la escena salsera, incluyendo escuelas de baile, bailarines, orquestas, músicos, melómanos, coleccionistas, gestores, formadores, investigadores y organizaciones dedicadas a la preservación y difusión de la salsa. Este enfoque busca resaltar la riqueza de la tradición salsera y su impacto en la vida social y cultural de Cali.

La Secretaría de Cultura anunció que en las próximas semanas se divulgarán nuevos detalles sobre la programación, los participantes y las actividades previstas para cada una de las sedes, garantizando una celebración incluyente y diversa.

¿Cuándo y dónde será el Festival Mundial de Salsa de Cali 2026?

La versión número 21 del Festival Mundial de Salsa de Cali tendrá su apertura en el Teatro al Aire Libre Los Cristales del 23 al 25 de octubre de 2026. Continuará el 7 de noviembre en el emblemático barrio Obrero y finalizará el 14 y 15 de noviembre en el Bulevar del Oriente. Además, la programación abarcará otros espacios como la Red de Bibliotecas Públicas y universidades de la ciudad.

¿Cómo ha cambiado el formato del Festival Mundial de Salsa en su edición 21?

Para esta edición, según la Secretaría de Cultura de Cali, el festival renuncia al modelo competitivo tradicional para transformarse en un evento de encuentro y diálogo. Esta decisión se tomó tras conversaciones con representantes del sector salsero, buscando promover la participación, la circulación y la equidad entre todos los involucrados en la cultura de la salsa en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.