Por: Portal Bogotá

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Sintonías de lo político, los gestos del archivo es una exposición que nace de la colaboración entre la Cinemateca de Bogotá, la Embajada de Francia en Colombia y el Instituto Francés, con el respaldo de entidades como la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, France 24, TV5Monde, el Institut National de l’Audiovisuel (INA) y el Museo de Bogotá. Esta muestra invita al público a reflexionar sobre la relación entre el archivo audiovisual y la movilización ciudadana, examinando cómo estos registros no solo capturan la realidad de la protesta, sino que también intervienen en su interpretación y memoria colectiva, de acuerdo con la información publicada por la Cinemateca de Bogotá.

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La exposición estará abierta al público de martes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los fines de semana, así como festivos, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Quienes asistan tendrán la oportunidad de participar en visitas guiadas y mediaciones culturales pensadas para enriquecer el recorrido. Además, en octubre se han programado mediaciones específicas los días 7 y 21, a las 4:30 p.m., para las cuales se requiere inscripción previa.

Según Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y director de la Cinemateca de Bogotá, “esta exposición emerge de considerar el archivo como lugar de encuentro pero a la vez como espacio de interpelación y disputa. De percibir el registro visual y sonoro como escenario posible para el diálogo y el disenso, como material sensible a las relecturas y los cuestionamientos”. Este enfoque resalta cómo el archivo puede ser fuente de debate y no solo simple almacenamiento de recuerdos.

La muestra reúne registros y transmisiones de diferentes momentos de movilización social ocurridos tanto en Bogotá como en París, con énfasis en hechos como las protestas estudiantiles de mayo de 1968 en París y el estallido social de 2019 en Bogotá. Los contenidos se estructuran en cuatro momentos: la calle como experiencia colectiva, el acto de filmar y su significado, la imagen en disputa y el archivo entendido como un lugar en constante construcción y revisión. Así, la exposición propone lecturas críticas sobre cómo se construye lo “político” y el papel de los archivos en esa construcción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los ejes temáticos de la exposición 'Sintonías de lo político, los gestos del archivo' en la Cinemateca de Bogotá?

La exposición se organiza en cuatro ejes: la calle como espacio de experiencia política colectiva, el acto de filmar visto desde distintas perspectivas, la imagen como campo de disputa de narrativas y el archivo como un proyecto siempre incompleto, abierto a revisiones y relecturas constantes. Cada uno propone un enfoque distinto sobre la relación entre imágenes, memoria y la construcción de lo político, como informó la Cinemateca de Bogotá.

¿Qué días y horarios se puede visitar la exposición 'Sintonías de lo político, los gestos del archivo'?

La exposición estará disponible al público de martes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados, domingos y días festivos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Además, durante octubre se realizarán mediaciones el 7 y el 21 de ese mes a las 4:30 p.m., para las cuales los interesados deben inscribirse previamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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