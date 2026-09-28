Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque, uno de los eventos musicales más reconocidos de Bogotá, celebra sus 30 años con una edición especial que, según la programación publicada en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, amplía tanto el número de artistas como los recorridos dentro del festival. De acuerdo con la fuente, en esta oportunidad más de 80 agrupaciones y artistas actuarán en cuatro escenarios diferentes durante los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. Como gran novedad, se suma el escenario BBC, que diversifica la experiencia del evento y extiende la propuesta musical para el público, manteniendo el carácter gratuito que distingue a Rock al Parque.

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La curaduría del festival de este año, según destaca Bogotá.gov.co, establece un diálogo entre pasado, presente y futuro del rock y sus géneros conexos. El cartel reúne tanto a artistas históricos que han formado parte de la memoria musical de Rock al Parque, como agrupaciones consolidadas de la escena actual y propuestas emergentes. Este contraste busca mostrar la evolución de la música, permitiendo un encuentro intergeneracional y una visión amplia de la diversidad musical presente en el festival.

La programación se distribuye en diferentes escenarios con enfoques distintivos. El sábado 10 de octubre, en el escenario Plaza, predomina el metal, mientras que el escenario Bio by Vans se especializa en subgéneros como death y black metal. Destacan durante la jornada la presentación de Apocalyptica, que regresa al festival tras 21 años, y de Stratovarius, con una trayectoria de cuatro décadas. Además, el escenario ECO ofrece punk rock y hardcore, mientras que el nuevo escenario BBC amplía la oferta, incluyendo desde metal hasta industrial, y presentando agrupaciones locales, nacionales e internacionales.

El domingo 11 de octubre varía la atmósfera musical: el escenario Plaza se orienta hacia el rock latino, clásico e indie, con la participación de Mon Laferte y clásicos del rock latinoamericano interpretados por Serú Girán y Claudio Narea. El escenario Bio by Vans mezcla rock latino, ska y reggae, y el ECO se concentra en propuestas alternativas e indie. El BBC, por su parte, apuesta ese día por reggae, indie y funk, abriendo espacio a bandas de distintas regiones.

El lunes 12 de octubre el foco gira hacia el hard rock, industrial y fusiones modernas. Ratones Paranoicos, Ministry y Rata Blanca encabezan una jornada que también hace énfasis en propuestas de punk, alternativo y sonidos experimentales. Los escenarios restantes acogen una mezcla de géneros desde el rock latino hasta el afrofuturismo.

La creación del escenario BBC, enfatizada por Bogotá.gov.co, responde a la intención de diversificar la experiencia y fortalecer la colaboración público-privada, sin perder la esencia pública y gratuita de Rock al Parque. Con más de 80 artistas y una variedad de géneros, el festival consolida su lugar como plataforma clave de visibilización para proyectos locales y nacionales dentro del panorama cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación confirmada para Rock al Parque 2026?

Según la información publicada por Bogotá.gov.co, Rock al Parque 2026 se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de octubre, con más de 80 artistas y agrupaciones distribuidos en cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, ECO y el nuevo BBC. Cada día está dedicado a distintos subgéneros del rock y géneros afines, con presencia de grandes artistas internacionales, proyectos emergentes y una amplia representación de bandas distritales.

¿Qué significa la inclusión del escenario BBC dentro del festival Rock al Parque?

La inclusión del escenario BBC en Rock al Parque 30 años, de acuerdo con la programación oficial, implica la ampliación de las opciones musicales y la experiencia del festival. Este nuevo espacio facilita presentaciones de géneros variados vinculados al universo del rock y ejemplifica la colaboración entre entidades públicas y privadas para fortalecer la oferta cultural sin perder el carácter gratuito y abierto del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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