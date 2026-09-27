La semana trae nuevos lanzamientos, colaboraciones y proyectos que cruzan géneros y generaciones. Desde el cuarteto hasta el rap, pasando por el pop y una serie que también apuesta por la música, estos son los sonidos que entran al radar de La Corte.

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Flow de La Corte

El movimiento urbano llega con colaboraciones y proyectos que exploran diferentes caras del género. Hay canciones para el desamor, apuestas personales y hasta un primer EP que marca una nueva etapa.

The Prodigiez y Zaider presentan ‘Tiempo’, una colaboración que suma sus propuestas en una canción de corte urbano.

presentan ‘Tiempo’, una colaboración que suma sus propuestas en una canción de corte urbano. Luck Ra y Thalia se encuentran en ‘A Quién Le Importa’, una nueva versión en clave de cuarteto del recordado tema.

se encuentran en ‘A Quién Le Importa’, una nueva versión en clave de del recordado tema. Osman presenta ‘Marea’, su primer EP , con el que amplía su propuesta musical y abre una nueva etapa en su carrera.

presenta ‘Marea’, su , con el que amplía su propuesta musical y abre una nueva etapa en su carrera. Nanpa Básico ft. SOG presentan ‘No me morí’, una colaboración que llega desde el rap y la canción de autor.

presentan ‘No me morí’, una colaboración que llega desde el rap y la canción de autor. Kapo estrena ‘Playa fría’, un nuevo lanzamiento que se suma a su repertorio.

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Ecos de La Corte

Esta sección reúne canciones y proyectos que llegan con historias particulares detrás, desde la salud mental hasta colaboraciones que quedaron como parte del legado de artistas que ya no están.

Kuervo Negro presenta ‘Cxsulas de humx’, una apuesta que continúa llevando su propuesta de rap bogotano a nuevos espacios.

Por su parte, Mike Bahía y Greeicy abren una ventana a su vida cotidiana con ‘Sitaku’, una canción que muestra una faceta más cercana de la pareja y sus dinámicas dentro del hogar.

La salud mental también encuentra espacio en la música. Maca & Gero y Manuel Lizarazo presentan ‘Normal’, una canción que aborda conversaciones relacionadas con el bienestar emocional.

Uno de los encuentros más llamativos es el de Nico Hernández y Yeison Jiménez en ‘Bandido Retirado’, una colaboración inédita que habían grabado antes del fallecimiento de Jiménez y que ahora llega al público.

Además, J Álvarez presenta su álbum ‘El Dueño del Sistema Vol. 3.5’, una nueva entrega que amplía la saga de uno de sus proyectos musicales.

Voces de ayer y hoy

Hay regresos que conectan distintas generaciones. U2 anunció su nuevo álbum, ‘Carnaval de Luz’, y presentó ‘Silencio’, una de las canciones que hará parte de esta próxima producción.

El lanzamiento marca el regreso de la banda con un nuevo proyecto discográfico y pone nuevamente sus canciones en el radar de sus seguidores.

Para tener en el radar

También hay nombres que empiezan a tomar espacio con nuevos sencillos y colaboraciones que vale la pena seguir.

Andrés Cortés presenta ‘Bala Pérdida’, mientras Gian Marco llega con ‘Dime qué más’. En el pop, Joaquina estrena ‘Ya no estoy’, una canción que se suma a la propuesta de la artista venezolana.

La lista también tiene espacio para una colaboración de dos nombres conocidos de la música urbana: Ovy On The Drums y Manuel Turizo presentan ‘Volveré’.

Rompiendo en música y pantallas

La música también se cruza con las historias audiovisuales. El comediante, actor y creador venezolano Marko incursiona en el género criminal con ‘Caso 1992’, una serie que amplía su propuesta más allá de la comedia.

El proyecto llega acompañado por un álbum original de ocho canciones, producido por el propio equipo de Marko.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.