La semana musical llega con estrenos, colaboraciones y anuncios que ponen nuevamente a los artistas urbanos en el centro de la conversación. Feid, Maluma, Shakira, Anuel AA, Blessd y Piso 21 aparecen entre las novedades, mientras el rap, el vallenato y el merengue también tienen espacio en La Corte.

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La perla de La Corte: Feid

Feid abre un nuevo capítulo de su universo musical con ‘El Green Print: La Saga (Disc 2) – El Club de las 19 Flores’, un proyecto que continúa la historia que el artista ha construido alrededor de su concepto ‘Green Print’.

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El lanzamiento llega después de que el colombiano llevara este universo a la pantalla grande en 42 cines Regal de 41 ciudades de Estados Unidos, con funciones que registraron entradas agotadas. Ahora, el paisa amplía nuevamente ese concepto con un EP que suma otro capítulo a su propuesta artística.

Lo que se estaba esperando: desde Roa con Anuel hasta Blessd

Varias colaboraciones que venían generando expectativa finalmente llegaron a las plataformas. Roa y Anuel AA presentan ‘Vamo a vel’, mientras Maluma y Shakira vuelven a unir sus voces en ‘Agua’, su quinta colaboración a escala global.

La semana también trae nuevos proyectos y regresos. TIMØ presenta el álbum ‘Asadito pa no llorar’, Elvis Crespo y Beéle se encuentran en ‘Pa’ Bailar’, y Blessd regresa con ‘ELLA’.

Por su parte, Aria Vega cierra la semana con ‘COMPA COLETO (UY_COMO)’, otra apuesta que se suma al movimiento de la nueva escena urbana, además de ‘Hasta el piso’, la nueva revelación, el EP de Tury y Jombriel.

Para tener en el radar de La Corte

La música colombiana vuelve a mostrar su variedad con colaboraciones que cruzan géneros y generaciones. Luis Alfonso se une a Xavi y Silvestre Dangond en ‘Sabor a tequila’, mientras otro de los estrenos de la semana llega con ‘Te gustan villeros’, que marca el comienzo de una nueva etapa para su intérprete.

Además, Santiago Cruz presenta ‘Fragmentos’, su undécimo álbum de estudio, ampliando una discografía que lo ha convertido en uno de los referentes del pop colombiano.

El listado también incluye a Piso 21 y Micro TDH, quienes vuelven a trabajar juntos en ‘Segunda cita’, y a Jessi Uribe, quien se une a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez para darle una nueva versión a ‘Pa’ Que No Me Anden Contando’.

Nuevas apuestas en la red

Las novedades también permiten descubrir nombres y sonidos que comienzan a ganar espacio en la escena. Mateo de Dios presenta ‘Pelinegra’, mientras Juan Luis Guerra y Manny Cruz celebran el merengue con ‘Nieve en verano’.

Desde otras vertientes llegan V For Volume con ‘Antenna’ y Kuervo Negro con ‘CXPSULAS DX HUMX’, una propuesta que apuesta por llevar el nuevo rap bogotano hacia públicos internacionales.

El bloque lo completa la colaboración entre ‘Yo Gangsta’, que se suma a Jory Boy y Red Fox en ‘Que se reporten’.

La agenda de La Corte

La música también tiene varias citas importantes en Colombia. Top Boy se presentará este fin de semana en Bogotá y anunció que destinará el 100 % de las utilidades de su evento en la capital a la reconstrucción de Buenaventura y el Chocó, territorios afectados por el terremoto.

En Bogotá también se prepara el concierto de Anuel AA, quien llegará al Vive Claro el próximo 21 de noviembre de 2026.

Además, esta semana se cumplen 10 años de ‘Manzanas a la Vuelta’, álbum de Doble Porción que marcó una etapa importante para el rap colombiano y ayudó a acercar el género a nuevas audiencias.

Universo ‘podcaster’ de La Corte

El ecosistema musical también deja novedades en el terreno digital. Spotify llevó a Colombia su Spotify Partner Program, una iniciativa dirigida a creadores que amplía las posibilidades de monetización de sus contenidos.

El programa contempla ingresos derivados del consumo de videos por parte de usuarios Premium y monetización mediante anuncios, mientras los creadores mantienen el 100 % de sus propios patrocinios, de acuerdo con la información compartida por la plataforma.

Jorge Celedón celebró sus raíces en Bogotá

El Movistar Arena de Bogotá fue escenario del encuentro de Jorge Celedón con sus seguidores durante tres horas de concierto. El artista presentó ‘La Historia Mía’ en una noche con boletería agotada, dedicada a la música y las raíces vallenatas.

El espectáculo contó además con invitados especiales como Israel, Nelson Velásquez, Jimmy Zambrano, Jean Carlos Centeno, Rafael Santos y Morre Romero, quienes acompañaron al cantante durante una jornada dedicada a la cultura vallenata y al orgullo colombiano.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.