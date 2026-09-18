Con tantas plataformas de ‘streaming’ disponibles, elegir dónde ver películas y series puede convertirse en una decisión más complicada de lo que parece. Netflix, Disney+, Prime Video, Max, Apple TV+ y otros servicios compiten por quedarse con una parte del presupuesto destinado al entretenimiento.

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El problema es que pagar por varias plataformas al mismo tiempo puede hacer que la cuenta mensual aumente, mientras que contratar una sola no siempre garantiza tener disponibles las películas o series que realmente se quieren ver.

Por eso, antes de suscribirse, conviene mirar más allá del precio y preguntarse qué contenido consume, con qué frecuencia utiliza el servicio y qué funciones necesita.

1. Revise primero qué películas y series quiere ver

El catálogo debería ser uno de los principales criterios para elegir una plataforma.

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No sirve de mucho contratar un servicio únicamente porque tiene un precio atractivo si las producciones que más interesan están disponibles en otra plataforma.

Antes de suscribirse, haga una lista de las películas, series o programas que tiene pendientes y revise en qué servicio están disponibles.

También es importante tener en cuenta que los catálogos pueden cambiar con el tiempo, por lo que una plataforma que resulta atractiva hoy puede tener una oferta diferente meses después.

2. Piense qué tipo de contenido consume

No todas las personas utilizan el streaming de la misma manera.

Alguien que principalmente ve series de ficción puede tener necesidades diferentes a quien busca películas, documentales, producciones infantiles, animación o contenido deportivo.

Por eso, además de preguntar “¿cuál plataforma es mejor?”, puede ser más útil preguntarse:

¿Qué quiero ver habitualmente?

Si sus preferencias están muy concentradas en un género o tipo de contenido, revise qué servicio tiene una oferta suficientemente amplia dentro de esa categoría.

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3. Compare el precio, pero también lo que incluye

El precio mensual es importante, pero no debería ser el único criterio.

Antes de contratar una plataforma, revise qué incluye exactamente el plan y qué diferencias existen entre sus distintas opciones.

Por ejemplo, pueden variar aspectos como:

Calidad de imagen.

Cantidad de dispositivos.

Número de reproducciones simultáneas.

Descargas para ver contenido sin conexión.

Presencia de anuncios.

Acceso a determinadas funciones.

Posibilidad de crear perfiles.

Una suscripción aparentemente económica puede no ser la más conveniente si las características que necesita están disponibles únicamente en un plan más costoso.

4. ¿Cuántas personas van a utilizar la cuenta?

Si la plataforma será utilizada por varias personas en el mismo hogar, este punto puede cambiar la decisión.

Revise cuántos perfiles permite crear el servicio y cuántas reproducciones simultáneas admite el plan que está considerando.

Esto es especialmente importante si varias personas suelen ver contenido al mismo tiempo.

También conviene revisar las condiciones actuales del servicio sobre el uso de la cuenta y el acceso desde diferentes ubicaciones, ya que estas políticas pueden cambiar.

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5. Compruebe la calidad de imagen y sonido

Para algunas personas, ver una película en la mejor calidad disponible es una prioridad. Para otras, una resolución estándar puede ser suficiente.

Antes de elegir, revise si el plan ofrece características como Full HD, 4K, HDR o audio de mayor calidad, siempre teniendo en cuenta que para aprovecharlas también se necesita un televisor, computador, celular u otro dispositivo compatible.

Si tiene un televisor 4K y quiere aprovecharlo, por ejemplo, puede ser relevante comprobar si el plan contratado realmente permite acceder a contenido en esa resolución.

6. Revise en qué dispositivos puede utilizarse

Una plataforma puede tener un catálogo atractivo, pero será poco práctica si no funciona correctamente en los dispositivos que utiliza.

Antes de pagar, compruebe si el servicio es compatible con su televisor, celular, tableta, computador o dispositivo de streaming.

También puede ser útil revisar si permite descargar contenido para verlo sin conexión, especialmente si suele viajar o utilizar el servicio fuera de casa.

7. Mire las funciones que realmente utiliza

Además del catálogo, algunas funciones pueden hacer que una plataforma resulte más cómoda para determinadas personas.

Entre ellas están:

Descarga de contenido para verlo sin conexión.

para verlo sin conexión. Perfiles individuales.

Controles parentales.

Subtítulos y diferentes idiomas de audio.

Recomendaciones personalizadas.

Listas de contenido.

Reproducción en varios dispositivos.

Funciones de accesibilidad.

No todas estas características son importantes para todos los usuarios, por lo que lo ideal es identificar cuáles realmente utilizaría antes de pagar por ellas.

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¿Cómo elegir una plataforma de streaming según lo que busca?

Una forma sencilla de tomar la decisión es comenzar por la necesidad principal.

Si busca principalmente series: revise qué plataformas concentran las producciones que tiene pendientes y qué tan amplio es su catálogo en los géneros que suele consumir.

Si prefiere películas: compare la cantidad y variedad de películas que realmente le interesan, incluyendo estrenos y títulos clásicos.

Si hay niños en casa: revise el catálogo infantil y las herramientas de control parental disponibles.

Si comparte la cuenta: fíjese especialmente en los perfiles y las reproducciones simultáneas permitidas por cada plan.

Si viaja con frecuencia: compruebe si puede descargar contenido y verlo sin conexión.

Si le importa la calidad de imagen: revise la resolución y las características de audio incluidas en el plan, además de la compatibilidad de sus dispositivos.

¿Conviene pagar varias plataformas de streaming?

No necesariamente.

Tener varias suscripciones puede ser útil para quienes consumen contenido de diferentes servicios con frecuencia, pero también puede aumentar considerablemente el gasto mensual.

Una alternativa es rotar las suscripciones: contratar una plataforma durante el periodo en el que se quiere ver determinado contenido y después cancelar o pausar el servicio, si las condiciones de la plataforma lo permiten, para utilizar otro.

Antes de hacerlo, conviene revisar las condiciones de cancelación, renovación y facturación del servicio.

Otra opción es elegir una plataforma principal y contratar temporalmente otra cuando exista una serie, película o producción específica que se quiera ver.

Un método sencillo para elegir que plataforma de ‘streaming’ comprar

Si todavía tiene dudas, puede hacer una pequeña tabla con las plataformas que está considerando y comparar cinco aspectos:

Criterio Qué debería preguntarse Catálogo ¿Tiene las películas y series que quiero ver? Precio ¿Cuánto pagaré realmente al mes? Plan ¿Incluye las funciones que necesito? Dispositivos ¿Puedo utilizarlo donde normalmente veo contenido? Uso ¿Lo voy a utilizar lo suficiente para justificar el pago?

De esta manera, la decisión deja de depender únicamente de cuál servicio tiene más títulos o cuál es más conocido.

La plataforma que más conviene depende de cómo consume contenido

No existe una única plataforma de ‘streaming’ que resulte conveniente para todas las personas. La elección depende de los contenidos que quiere ver, el presupuesto disponible, los dispositivos que utiliza y la frecuencia con la que consume películas y series.

Antes de contratar, revise el catálogo actual, compare los planes y compruebe las condiciones que realmente utilizará. Así podrá evitar pagar por funciones que no necesita o acumular suscripciones que utiliza muy poco.

En otras palabras, más que preguntarse cuál es la plataforma de streaming “mejor”, conviene preguntarse cuál se adapta mejor a lo que usted realmente quiere ver.

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