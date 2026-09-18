Por: Portal Bogotá

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Rock al Parque, uno de los festivales musicales más emblemáticos de Bogotá, celebra su trigésimo aniversario con una programación que resalta su consolidación internacional. Según el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre en el parque Simón Bolívar, y contará con la participación de más de 60 agrupaciones y artistas provenientes de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón. Una de las mayores novedades de esta edición es que varias bandas invitadas nunca antes habían pisado el escenario del festival, y seis de ellas debutarán también en Colombia.

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La curaduría de los artistas, a cargo de Héctor Mora, mezcla nombres históricos vinculados con el rock latinoamericano junto a agrupaciones de distintas escenas y generaciones. De acuerdo con Bogotá.gov.co, géneros como metal, punk, hardcore, indie, reggae, ska y rock alternativo estarán presentes, en lo que representa un homenaje a la memoria del festival y al mismo tiempo una apuesta por nuevas propuestas. Ejemplo de esto es la agrupación suiza de heavy metal Burning Witches, formada por mujeres, o Stratovarius, banda finlandesa fundamental del power metal que data de la década de 1980.

Dentro de la lista de debutantes figuran nombres como Between the Buried and Me (Estados Unidos), Triptykon (Suiza), Grave y Hellbutcher (Suecia). En su caso, Grave había sido planeada para Rock al Parque 2019 pero su presentación fue cancelada, por lo cual, su participación de este año responde a una deuda pendiente con el público colombiano.

El festival también destaca el arribo de artistas emblemáticos del rock argentino como Rata Blanca, Bandalos Chinos, Ratones Paranoicos y el proyecto histórico Serú Girán, representado por David Lebón y Pedro Aznar. A esto se suma la participación de Claudio Narea (Los Prisioneros) y otras bandas de España, México, Chile y distintos países latinoamericanos y europeos.

La edición número 30 de Rock al Parque es significativa porque seis agrupaciones darán su primer concierto en Colombia: Ministry, Darkest Hour, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Decessus y Editors. Por ejemplo, Ministry es considerada una banda referente del metal industrial con más de cuatro décadas de historia y su visita a Bogotá está enmarcada en su gira de despedida. Por su parte, Editors, banda inglesa de rock alternativo y post-punk revival, añade prestigio a un cartel que busca reflejar tanto la historia del festival como el presente de diferentes movimientos musicales a nivel internacional.

La diversidad de géneros y generaciones, así como la inclusión de agrupaciones que nunca antes se habían presentado en el país, refuerza la intención de Rock al Parque 2026 de ofrecer una experiencia en la que el público pueda descubrir nuevos sonidos junto a grandes nombres de la música mundial, tal como resalta el listado oficial de esta edición.

¿Cuáles son las bandas debutantes más destacadas del Rock al Parque 2026 en Bogotá?

En la edición de 30 años del festival Rock al Parque, bandas como Burning Witches, Stratovarius, Between the Buried and Me, Triptykon, Grave, Hellbutcher, Bandalos Chinos, Rata Blanca y Alcalá Norte figuran entre los artistas que debutan en el evento, según la información oficial. Este cartel integra agrupaciones de países como Suiza, Finlandia, Suecia, Argentina y España, ofreciendo al público colombiano la oportunidad de presenciar conciertos inéditos en el país.

¿Qué significa metalcore y qué bandas de Rock al Parque lo representan?

El metalcore es un subgénero musical que combina elementos del hardcore punk y el heavy metal, caracterizado por la mezcla de voces guturales y melodías pesadas. Según el listado de Rock al Parque, bandas como Darkest Hour y Between the Buried and Me representan este estilo en la edición 2026, llevando sonidos de metal contemporáneo y fusiones progresivas al escenario del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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