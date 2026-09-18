Por: Portal Bogotá

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La campaña ‘Que el amor no contamine’ toma fuerza en Bogotá durante el mes de Amor y Amistad, gracias a una alianza entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la asociación Asomoteles - Inhotelcol. Esta iniciativa busca concientizar tanto a ciudadanos como a clientes de 200 moteles capitalinos sobre la adecuada disposición de elementos como condones y pañitos, los cuales suelen desecharse incorrectamente en los sistemas de alcantarillado. De acuerdo con la información suministrada por Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, el esfuerzo pedagógico se desarrollará durante septiembre, mes emblemático para las celebraciones de Amor y Amistad en la capital.

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Según la gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño García, condones y pañitos son elementos altamente contaminantes, tardan años en degradarse y afectan significativamente los cuerpos de agua y la extensa red de alcantarillado de Bogotá. Avendaño García enfatizó que solo en el presente año la empresa ha invertido más de 21 mil millones de pesos en la limpieza de sumideros, afluentes y estructuras de drenaje, tareas indispensables para evitar el colapso del sistema.

Este enfoque pedagógico no se limita únicamente a Amor y Amistad, sino que también se activa en otras temporadas de alta demanda, como San Valentín y el mes del orgullo LGBTIQ+ en junio. El propósito siempre es el mismo: evitar que elementos como pañitos, condones, toallas sanitarias, copitos, hilo dental y pañales terminen en los inodoros y, por consiguiente, en el sistema de alcantarillado. Datos reportados por la EAAB señalan que solo en el último año se extrajeron 74.224 toneladas de residuos sólidos de alcantarillado, canales y quebradas, lo que evidencia la magnitud del problema.

Alexander Alvarado, presidente de Inhotelcol y vocero de Asomoteles, hizo un llamado a la cultura ciudadana para que bogotanos y visitantes, especialmente durante el mes de Amor y Amistad, cuiden el medioambiente disponiendo correctamente estos residuos en canecas diseñadas para tal fin. La campaña tendrá presencia en barrios y localidades clave como Restrepo, Kennedy, Fontibón y el municipio de Soacha, reforzando el mensaje de protección para la ciudad y la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante disponer correctamente condones y pañitos después de su uso en Bogotá?

La inadecuada disposición de condones y pañitos, al ser arrojados en los inodoros, produce afectaciones sobre el sistema de alcantarillado y los cuerpos de agua. De acuerdo con la EAAB, estos elementos tardan años en degradarse y han generado la necesidad de retirar más de 74.000 toneladas de residuos sólidos para evitar daños y colapso de la red hídrica y de saneamiento.

¿Qué recomienda la campaña ‘Que el amor no contamine’ sobre la disposición de residuos en moteles de Bogotá?

La campaña aconseja a los clientes y ciudadanos disponer condones, pañitos y otros productos de higiene íntima en las canecas indicadas y nunca arrojarlos por el inodoro. De acuerdo con la EAAB y Asomoteles, esta simple acción ayuda a proteger el medioambiente y previene daños costosos e irreversibles en la red de alcantarillado de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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