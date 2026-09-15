Por: Portal Bogotá

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El Día de Amor y Amistad es una de las celebraciones más queridas por la ciudadanía y en Bogotá, este festejo se vive intensamente en los espacios públicos, especialmente en los parques administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). De acuerdo con la información oficial, este sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026, la capital de Colombia dispondrá de más de 100 parques para que personas de todas las edades compartan al aire libre. El objetivo es propiciar el sano esparcimiento de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y mayores a través de actividades como picnics, caminatas, recorridos en bicicleta y juegos, fomentando así hábitos de vida saludable mediante el aprovechamiento del tiempo libre.

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Cada uno de los parques resalta por características propias y por la posibilidad de ofrecer distintas experiencias. Uno de los más emblemáticos es el Parque Metropolitano Simón Bolívar, situado en el corazón de la ciudad y reconocido por sus extensas áreas verdes y un lago de 10 hectáreas, ideal para practicar deportes acuáticos con servicio de lanchas y remos. Ubicado en la localidad de Teusaquillo, este parque es frecuentado por miles de personas que buscan un espacio para conectarse con la naturaleza.

Otro escenario destacado es el Parque El Tunal, en la localidad de Tunjuelito. Rodeado de zonas residenciales y comerciales, se convierte en punto de encuentro para habitantes de diferentes barrios del sur de la ciudad, permitiendo la asistencia simultánea de más de 50 mil personas durante los fines de semana. También, el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en Santa Fe, representa un pulmón verde con 283 hectáreas, la mayoría declaradas reserva forestal.

Paralelamente, el Parque Timiza, localizado en Kennedy, cuenta con 29,8 hectáreas y un lago, y está comunicado con el parque Villa del Río, favoreciendo recorridos peatonales y en bicicleta. Por otro lado, el Parque de los Novios, en Barrios Unidos, con 23 hectáreas, se distingue por su atractivo lago habitado por diversas especies de aves y la posibilidad de navegar en botes de remo, bicicletas acuáticas y kayak.

Las autoridades recuerdan la necesidad de mantener estas áreas limpias, evitando arrojar basura y respetando tanto el entorno natural como a quienes las visitan. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas y se deben usar los recipientes dispuestos para residuos. Todas estas recomendaciones contribuyen a fortalecer el civismo y la cultura ciudadana durante las festividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué parques de Bogotá son ideales para celebrar Amor y Amistad en familia?

Entre los parques recomendados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para celebrar Amor y Amistad en familia destacan el Parque Simón Bolívar, Parque El Tunal, Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, Parque Timiza y Parque de los Novios. Estos espacios ofrecen zonas verdes, lagos, escenarios deportivos y opciones para el entretenimiento de personas de todas las edades, garantizando experiencias seguras y agradables.

¿Cuáles son las recomendaciones para cuidar los parques de Bogotá durante las celebraciones?

Según las indicaciones del IDRD, los visitantes deben dejar los espacios limpios y ordenados, no arrojar residuos en las zonas verdes, usar los recipientes disponibles para la basura, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y respetar la fauna local. Estas medidas son fundamentales para preservar el entorno y asegurar la buena convivencia en los parques de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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