Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la celebración del mes de Amor y Amistad, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) de Bogotá avanza durante septiembre de 2026 en la implementación del ‘Plan de Prevención Distrital Motivos para celebrar, no para lastimar’. Esta estrategia tiene como objetivo principal evitar que los conflictos propios de estas festividades deriven en situaciones de violencia, apostando por la prevención de riñas y la promoción de relaciones armoniosas entre los ciudadanos, especialmente durante un fin de semana que suele presentar un incremento en los episodios de intolerancia, según la información suministrada por la SDSCJ.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las acciones desarrolladas, destaca la aplicación de la ‘Caja de Herramientas Emocionales’ en el colegio Jairo Aníbal Niño, en la localidad de Kennedy. Este dispositivo fue presentado a estudiantes, padres y docentes, quienes recibieron recomendaciones y alternativas concretas para evitar que acciones de intolerancia se transformen en agresiones físicas o verbales. Los objetos que componen dicha caja tienen un sentido simbólico: el ‘hombre solo’ apela a la máxima de que “para pelear se necesitan dos”, incentivando a evitar el conflicto; un destornillador simboliza la amabilidad para suavizar disputas; las pinzas evocan la prudencia al elegir las palabras; el serrucho alude a cortar la indisposición antes de que aumente; el metro invita a tomar distancia física ante situaciones tensas y, finalmente, la linterna representa el acompañamiento y la búsqueda de salidas conjuntas ante los conflictos.

Según la SDSCJ, esta metodología pedagógica y participativa se enmarca en una visión de cultura ciudadana que contempla la lúdica como vía para identificar las percepciones ante el conflicto y ampliar el abanico de alternativas no violentas. Además, se planea replicar esta actividad en diez zonas de rumba, 18 centros comerciales, 14 entornos educativos, nueve plazas de mercado y cuatro áreas de alta concurrencia, ampliando su alcance y potencial preventivo a lo largo de la ciudad durante la celebración de Amor y Amistad en 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la meta es que, antes de reaccionar impulsivamente ante una provocación, los ciudadanos aprendan a reconocer sus emociones, tomen distancia y elijan soluciones ajenas a la violencia. Acciones como moderar las palabras, evitar responder a las provocaciones y distanciarse físicamente son presentadas como decisiones efectivas para prevenir riñas y fortalecer la convivencia en la capital.

Finalmente, la entidad recomienda a la ciudadanía denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia, haciendo uso de la Línea de Emergencias 123, herramienta esencial para iniciar procesos de sanción o investigación y así contribuir a una Bogotá más segura.

¿Cómo funciona la ‘Caja de Herramientas Emocionales’ para prevenir riñas en Bogotá?

La ‘Caja de Herramientas Emocionales’ es una estrategia fundamentada en el simbolismo de herramientas cotidianas para enseñar formas alternativas de manejar situaciones conflictivas. Cada elemento de la caja representa una actitud o acción preventiva: desde tomar distancia física hasta emplear amabilidad o prudencia verbal. Esta iniciativa, según la Secretaría Distrital de Seguridad, sirve como un vehículo pedagógico y participativo para que niños, jóvenes y adultos puedan identificar opciones no violentas frente a las diferencias.

¿Dónde se implementarán las estrategias de prevención de riñas durante Amor y Amistad 2026 en Bogotá?

Durante la celebración de Amor y Amistad en 2026, la estrategia de la Secretaría Distrital de Seguridad se desplegará en diversos puntos concurridos de la ciudad: diez zonas de rumba, 18 centros comerciales, 14 entornos educativos, nueve plazas de mercado y cuatro áreas de alta afluencia. El objetivo es fortalecer la convivencia ciudadana y reducir el riesgo de riñas mediante intervenciones adaptadas a cada contexto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z