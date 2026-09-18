Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para conmemorar el legado del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart con la segunda edición del Festival Bogotá Concertante: Mozart 270, evento que se lleva a cabo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026. Según información de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO), el festival busca fortalecer el trabajo de agrupaciones musicales independientes y profesionales de la ciudad, acercando al público a la música clásica a través de una oferta cultural amplia y diversa.

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El cartel incluye nombres reconocidos en el ámbito sinfónico y de cámara: Nueva Filarmonía, Coroncoro, Ensamble Barroco de Bogotá, Ensamble Continuo, Bogotá Piano Trío, Orquesta Sinfónica de Bogotá y Sociedad Coral de Bogotá. Estas agrupaciones serán protagonistas de una programación conformada por doce conciertos, de los cuales seis se ofrecen de forma gratuita y seis requieren boletería, cuyo valor inicia en 25.000 pesos. Toda la agenda está disponible en el sitio web oficial de FOSBO.

La inauguración del festival tendrá lugar en el Auditorio Fabio Lozano, el primero de octubre, con el concierto “La Tragedia”, a cargo de la Nueva Filarmonía, que explora el sufrimiento y la catarsis a través del lenguaje musical sinfónico. El programa incluye también recorridos históricos y estilísticos de la música europea que influyó en Mozart, a cargo del Ensamble Barroco de Bogotá, y formatos novedosos como coros a capela y propuestas interdisciplinarias que fusionan la memoria colombiana con la obra del compositor austriaco. Además, busca romper fronteras llevando actividades a escenarios menos convencionales, como bibliotecas y auditorios en Cundinamarca.

El componente académico del festival, denominado Academia Concertante, integra conferencias, talleres y espacios de diálogo con expertos de diferentes disciplinas. Los temas abarcan estrategias de marketing cultural, creación y desarrollo de públicos, retos del ecosistema musical independiente, e incluso, la relación entre música, cerebro y percepción. Una de las actividades destacadas es el taller de dirección coral del Réquiem de Mozart, en el que la Sociedad Coral de Bogotá actúa como coro de referencia. Toda esta oferta tiene el respaldo de la Beca Ley de Espectáculos Públicos (LEP), otorgada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, así como de universidades y aliados estratégicos y mediáticos, de acuerdo con FOSBO.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo asistir a los conciertos del Festival Bogotá Concertante: Mozart 270?

Para quienes desean asistir a los eventos del Festival Bogotá Concertante: Mozart 270, existen opciones tanto gratuitas como pagas. Puede adquirir las entradas para los conciertos con boletería a partir de 25.000 pesos y consultar toda la programación y detalles sobre escenarios y horarios en la página oficial de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO).

¿Qué actividades académicas ofrece la Academia Concertante en el festival de Mozart en Bogotá?

La Academia Concertante incluye conferencias, talleres prácticos y espacios de encuentro con expertos en música, gestión cultural y otras disciplinas. Temas como marketing, políticas culturales, percepción musical y dirección coral forman parte de la agenda, facilitando la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre el presente y futuro de la música sinfónica en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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