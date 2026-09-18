Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRCD) promueve el acceso gratuito al arte y la cultura en Bogotá con la presentación de la obra de teatro ‘¡ImproClown!’. El espectáculo, que se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m. en el Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta, hace parte de la propuesta ‘Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa’, enfocada en actividades culturales accesibles para la ciudadanía. La obra, dirigida especialmente a jóvenes y adultos, es una combinación ingeniosa de improvisación teatral, clown, stand up y humor físico, elementos que convergen para ofrecer una experiencia escénica dinámica y participativa.

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Protagonizada por tres payasos expertos en improvisación y teatro físico, la agrupación Pim Pam Pum crea una atmósfera impredecible que invita al público a hacer parte activa de la función. Según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la propuesta artística se nutre directamente de las sugerencias de los asistentes, quienes pueden influir en el desarrollo de coreografías, números de dúo y trío, y hasta en la absurda y divertida puesta en escena circense. Esta interacción constante garantiza que cada presentación resulte única y esté marcada por el sentido del humor y la creatividad colectiva.

‘¡ImproClown!’ se enmarca dentro del Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9, un evento que utiliza diversas técnicas de actuación teatral como herramientas de integración social y comunitaria. De acuerdo con la SDRCD, este tipo de espectáculos buscan fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia a través del fomento de actividades artísticas, abriendo espacios para la participación activa y el diálogo por medio de la expresión corporal y escénica.

El Centro de Desarrollo Comunitario Arborizadora Alta, ubicado en la calle 70 sur #34-05, en la localidad de Ciudad Bolívar, será el punto de encuentro para quienes deseen asistir a este espectáculo. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, lo cual incentiva la asistencia de un público diverso y refuerza el propósito de democratizar el acceso a la cultura. La jornada evidencia el papel de las instituciones culturales en la promoción de eventos que enriquecen la vida urbana y fortalecen los lazos entre los habitantes de la ciudad.

¿Cómo puede el público participar en la obra ‘¡ImproClown!’ en Bogotá?

Durante la función de ‘¡ImproClown!’, la participación del público es fundamental, pues los asistentes pueden proponer ideas que luego los artistas incorporan en escenas improvisadas, coreografías o números de humor físico, logrando que la experiencia sea interactiva y personalizada en cada función.

¿Qué es el Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9 y por qué es relevante en la agenda cultural de Bogotá?

El Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9 es un evento que, según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, promueve actividades artísticas y teatrales como herramientas de integración social, enfatizando en la creación colectiva y el acceso gratuito para fortalecer la vida comunitaria en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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