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Una acción operativa coordinada permitió a ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ propinar un golpe significativo al grupo criminal conocido como ‘Tren de Aragua’. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los operativos incluyeron despliegues simultáneos, allanamientos y registros realizados en varias localidades de la capital, entre ellas Engativá, Kennedy, Los Mártires y Santa Fe, así como en otras dos capitales del país. La intervención se fundamentó en minuciosas labores investigativas y en el análisis de más de 40 horas de videos de seguimiento, que permitieron la ejecución exitosa de la operación.
El resultado fue la captura de 17 personas señaladas como integrantes del ‘Tren de Aragua’, organización asociada con delitos graves como terrorismo, extorsión y tráfico de drogas. Sobre varios de los detenidos recaían acusaciones por ataques con explosivos cometidos recientemente contra estaciones de Policía y Bomberos en Kennedy. Esas acciones delictivas, que causaron alarma entre los habitantes, formaban parte de las presiones ejercidas por la banda sobre ciudadanos y comerciantes mediante amenazas y extorsión, según confirmaron las autoridades capitalinas.
Durante los allanamientos y registros, los agentes incautaron más de 20 kilogramos de estupefacientes, 360 tabletas de insumos y precursores químicos —elementos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas—, además de dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y 18 teléfonos celulares. Un hallazgo destacado fue el de 50 ampolletas de fentanilo escondidas cuidadosamente en una de las viviendas, lo que evidencia la peligrosidad y capacidad logística del grupo.
La revisión de antecedentes judiciales a los capturados arrojó que varios de ellos ya contaban con procesos previos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que continuará las investigaciones y el proceso judicial correspondiente. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia enfatizó en sus redes sociales la importancia de estas acciones y reiteró el compromiso de no permitir que organizaciones delictivas operen con impunidad en la ciudad.
Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía la necesidad de reportar cualquier hecho delictivo a la Línea de Emergencias 123, resaltando que la participación y denuncia ciudadana es clave para el éxito en la lucha contra el crimen y para que Bogotá siga siendo una ciudad más segura.
¿Cómo logró la operación ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ capturar a los integrantes del ‘Tren de Aragua’?
La operación se basó en despliegues simultáneos, allanamientos y registros organizados en varias localidades de Bogotá y otras ciudades. El éxito fue posible gracias a una labor coordinada que incluyó más de 40 horas de seguimiento en video, permitiendo a las autoridades ubicar y capturar a 17 presuntos delincuentes asociados al ‘Tren de Aragua’.
¿Qué significa el término “precursores químicos” y por qué su incautación es importante en la lucha contra el narcotráfico?
“Precursores químicos” se refiere a sustancias utilizadas en la producción de drogas sintéticas. La incautación de estos insumos es fundamental porque interrumpe la cadena de producción de estupefacientes y dificulta el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico, como el ‘Tren de Aragua’.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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