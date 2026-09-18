Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Una acción operativa coordinada permitió a ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ propinar un golpe significativo al grupo criminal conocido como ‘Tren de Aragua’. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los operativos incluyeron despliegues simultáneos, allanamientos y registros realizados en varias localidades de la capital, entre ellas Engativá, Kennedy, Los Mártires y Santa Fe, así como en otras dos capitales del país. La intervención se fundamentó en minuciosas labores investigativas y en el análisis de más de 40 horas de videos de seguimiento, que permitieron la ejecución exitosa de la operación.

Sigue a PULZO en Discover

El resultado fue la captura de 17 personas señaladas como integrantes del ‘Tren de Aragua’, organización asociada con delitos graves como terrorismo, extorsión y tráfico de drogas. Sobre varios de los detenidos recaían acusaciones por ataques con explosivos cometidos recientemente contra estaciones de Policía y Bomberos en Kennedy. Esas acciones delictivas, que causaron alarma entre los habitantes, formaban parte de las presiones ejercidas por la banda sobre ciudadanos y comerciantes mediante amenazas y extorsión, según confirmaron las autoridades capitalinas.

Durante los allanamientos y registros, los agentes incautaron más de 20 kilogramos de estupefacientes, 360 tabletas de insumos y precursores químicos —elementos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas—, además de dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y 18 teléfonos celulares. Un hallazgo destacado fue el de 50 ampolletas de fentanilo escondidas cuidadosamente en una de las viviendas, lo que evidencia la peligrosidad y capacidad logística del grupo.

La revisión de antecedentes judiciales a los capturados arrojó que varios de ellos ya contaban con procesos previos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que continuará las investigaciones y el proceso judicial correspondiente. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia enfatizó en sus redes sociales la importancia de estas acciones y reiteró el compromiso de no permitir que organizaciones delictivas operen con impunidad en la ciudad.

Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía la necesidad de reportar cualquier hecho delictivo a la Línea de Emergencias 123, resaltando que la participación y denuncia ciudadana es clave para el éxito en la lucha contra el crimen y para que Bogotá siga siendo una ciudad más segura.

¿Cómo logró la operación ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ capturar a los integrantes del ‘Tren de Aragua’?

La operación se basó en despliegues simultáneos, allanamientos y registros organizados en varias localidades de Bogotá y otras ciudades. El éxito fue posible gracias a una labor coordinada que incluyó más de 40 horas de seguimiento en video, permitiendo a las autoridades ubicar y capturar a 17 presuntos delincuentes asociados al ‘Tren de Aragua’.

¿Qué significa el término “precursores químicos” y por qué su incautación es importante en la lucha contra el narcotráfico?

“Precursores químicos” se refiere a sustancias utilizadas en la producción de drogas sintéticas. La incautación de estos insumos es fundamental porque interrumpe la cadena de producción de estupefacientes y dificulta el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico, como el ‘Tren de Aragua’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z