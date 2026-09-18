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Poncho Zuleta, conocido como el ‘Pulmón de Oro’, llega a sus 77 años celebrando una vida dedicada al folclor vallenato, marcada por canciones inolvidables y una personalidad única que ha conquistado tanto escenarios como reuniones cotidianas. Su nombre es sinónimo de tradición en la música vallenata y, más allá del repertorio musical, ha dejado huella con una serie de frases célebres que sus seguidores no dejan de recordar. De acuerdo con información resaltada por El Pilón, esas expresiones espontáneas, cargadas de humor y picardía, han formado parte de la construcción del personaje que Zuleta representa desde hace décadas.

Las frases icónicas de Poncho Zuleta han surgido en distintos contextos: unas en entrevistas, otras en medio de animadas parrandas, pero todas reflejan la forma particular a la que recurre para referirse a situaciones cotidianas del Caribe. Por ejemplo, la expresión “Yo conozco al flojo, aunque lo vea sudado” se ha vuelto emblema de su perspicacia y estilo frontal. Otras, como “El vallenato es como la yuca, nunca aburre” y “Más peligroso que un aguaje en un pastel”, muestran ese toque de comicidad que lo caracteriza. El repertorio se extiende a dichos familiares y escenas de su entorno: “Pero mis hijos sí me respetan, tengo una vara de totumo suazá” o “Bonito que estoy yo ahora, de donde mi comadre Tirsa, a donde mi comadre Sagrario y viceversa”.

Incluso, dentro de su historia musical junto a su hermano Emiliano Zuleta, Poncho ha dejado frases emblemáticas como “Y nos acabamos cuando a mí me corten la lengua y a mi hermano le corten los dedos”, reflejando el arraigo y la unidad que ambos han mantenido a lo largo de su carrera. Son solo algunos ejemplos de un repertorio verbal tan amplio como el musical, que asegura la vigencia de Poncho Zuleta en la memoria colectiva de su público.

El aniversario número 77 de Zuleta coincide con el resurgimiento de una de sus grabaciones más famosas, ‘Luna Sanjuanera’, de Roberto Calderón, la cual fue recientemente interpretada por el presidente Abelardo De La Espriella junto al compositor en San Juan del Cesar. Más allá de esta canción, la carrera de Zuleta ha estado ligada a clásicos del folclor vallenato, entre ellos ‘Mi hermano y yo’, ‘Mañanitas de invierno’, ‘Orgullosa’ y ‘La creciente del Cesar’, piezas fundamentales que resumen la riqueza de su legado artístico y confirman su impacto dentro de la tradición vallenata.

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¿Cuáles son las frases más recordadas de Poncho Zuleta?

Entre las frases más emblemáticas que han caracterizado a Poncho Zuleta destacan expresiones como “Yo conozco al flojo, aunque lo vea sudado”, “El vallenato es como la yuca, nunca aburre”, y “Estoy más feliz que un purgao”. Estas frases, citadas por El Pilón, son parte fundamental del repertorio verbal de Zuleta y reflejan la espontaneidad y humor que han hecho parte de su carrera en el folclor vallenato.

¿Por qué Poncho Zuleta es considerado un referente del folclor vallenato?

Poncho Zuleta es considerado un referente del folclor vallenato por su extensa trayectoria musical, la cual incluye clásicos como ‘Mi hermano y yo’, ‘Mañanitas de invierno’ y ‘Orgullosa’, además de su participación en momentos históricos junto a su hermano Emiliano. Su carisma y particular estilo al expresarse han fortalecido el lazo con el público y han convertido su voz y frases en símbolos del género tradicional colombiano.