Por: La Red Viral

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La separación de J Balvin y Valentina Ferrer ya es oficial. La modelo argentina anunció recientemente en sus redes sociales que la relación llegó a su fin, pero quizá esta historia todavía no haya escrito su última canción.

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Sofía del Güercio, presentada como la bruja más poderosa de Colombia, tiró el tarot en vivo con Daniel Muñoz en La Red Viral y aseguró que las cartas anticipan un nuevo acercamiento y una decisión sentimental que podría unirlos de por vida. Pero antes de llegar a ese inesperado giro romántico, la baraja habló de supuestos “cachos”, una mujer resentida, brujería y hasta de sombras que estarían golpeando el estado de ánimo del famoso cantante de regueton colombiano.

(Lea también: J Balvin tuvo fuerte accidente: quedó con heridas en el rostro y aclaró qué pasó)

Sí, hoy Balvin atraviesa su propia “Otra noche sin ti”, la pregunta es qué ocurrió para que una relación de años terminara rompiéndose. Durante la entrevista, Daniel mencionó versiones según las cuales el cantante habría estado con otra mujer cuando Valentina estaba embarazada. Y fue precisamente allí cuando las cartas encendieron la polémica.

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Mientras Muñoz preguntaba por lo que estaría ocurriendo alrededor de la pareja, Del Güercio comenzó a sacar las cartas. Aparecieron la Luna, el Diablo, el Sol y posteriormente la Torre. La reacción de Sofía fue inmediata: según su interpretación, alrededor de Balvin existiría una fuerte carga de energía negativa.

“Hay energía oscura y negativa”, comenzó diciendo la bruja. Al observar juntas la Luna y el Diablo, fue todavía más contundente: “La Luna es la oscuridad. Los trabajos hechos en todas las dimensiones”.

Después apareció el Sol, carta que ella relacionó con el éxito y el “brillo propio” del artista. Sin embargo, aseguró que precisamente ese brillo estaría siendo afectado por los supuestos trabajos. “Ese brillo se lo opacaron”, afirmó.

La aparición de la Torre reforzó su interpretación. “Así va a quedar si no se pone las pilas. Porque tiene una energía terrible en su cuerpo, le esta afectado su salud física y mental e incluso le esta opacando el triunfo”, aseguró Del Güercio. Quien además le ofreció públicamente realizar una limpieza espiritual.

Fue después de escuchar esta lectura cuando Daniel Muñoz hizo la pregunta inevitable:

“¿Quién estaría haciendo brujería a J Balvin?”. Sofía volvió a las cartas y apareció la de los Amantes. “Un amante”, respondió.

La bruja aseguró entonces que detrás de esas supuestas energías estaría “una mujer que se creyó con derechos y que él la dejó”. Luego agregó: “Es una mujer resentida porque estuvo con ella dos, tres veces y ella se consideró utilizada, fueron cachos que él le puso a la madre de su hijo”. Dijo.

Pero después de hablar de amantes, oscuridad, ruptura y desamor, faltaba la pregunta que podía cambiar por completo el rumbo de esta historia: ¿J Balvin y Valentina realmente se dijeron adiós o todavía queda un capítulo por escribir?. Y aquí cambió todo.

Cuando Daniel Muñoz preguntó directamente por el futuro de J Balvin y Valentina Ferrer, Sofía sacó una carta que interpretó como una señal de que los sentimientos entre ambos continúan.

“Yo no veo separación mira ahora saqué fue la carta del amor”, aseguró.

Según la Bruja, entre ambos existirían actualmente “discordia”, “desarmonía” y “desentendimiento”, pero por encima de esas dificultades todavía habría amor. Entonces apareció la carta que convirtió una lectura marcada por supuestos cachos, brujería y ruptura en una inesperada historia de reconciliación.

“Aquí hay un compromiso ya de Dios. O sea, cuando esto sale ya es matrimonio”, sentenció Del Güercio. “¿Pero se van a casar?”, preguntó Daniel. “Sí, para mí que sí, porque la que sacó el amor fue ella”, respondió la tarotista.

Entonces aquí los interrogante ya son muchos: ¿Aceptará Valentina regresar después de la ruptura y de todo lo vivido? ¿Estará dispuesta a darle otra oportunidad al padre de su hijo? ¿Habrá reconciliación y después propuesta?.

Las cartas ya hicieron su apuesta: un reencuentro, una reconciliación y una boda. Ahora falta saber si la realidad seguirá el mismo libreto. Porque para que esta historia pase del desamor al altar hay una respuesta que no está en el tarot, sino en manos de Valentina Ferrer: ¿le dirá que sí a J Balvin? Y ¿Terminará esta historia, que hoy parece escrita en clave de desamor frente al altar?

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