Isabella Atehortúa atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. La periodista y presentadora de Noticias RCN está a pocos días de convertirse en madre por primera vez y, por este motivo, hará una pausa temporal en sus labores frente a las cámaras para dedicarse a la llegada de su hijo Vicente.

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La comunicadora, quien ha construido una trayectoria en los medios de comunicación y se ha ganado un lugar entre los rostros del informativo de RCN, compartió durante los últimos meses varios detalles de su embarazo con sus seguidores.

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La llegada de su primer hijo también significó un emotivo momento de despedida en la sala de redacción de Noticias RCN. En un video publicado por una de sus compañeras se observa a Isabella despidiéndose de quienes se encontraban trabajando en el lugar antes de iniciar esta nueva etapa.

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Con su habitual sentido del humor, la presentadora les dijo: “Chao, los amo. Sé que va a ser duro estar sin mí, pero resistan”, mientras se despedía temporalmente de sus colegas.

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Aunque su ausencia será temporal, el nacimiento de Vicente marcará un nuevo capítulo tanto en su vida personal como profesional. Días antes, Atehortúa había compartido en Instagram una extensa reflexión sobre el cambio que significó para ella conocer el sexo de su bebé.

La periodista contó que inicialmente estaba convencida de que tendría una niña y que incluso había imaginado cómo sería acompañarla durante su crecimiento. Sin embargo, cuando conoció que esperaba un niño, aseguró que no sintió decepción y que, por el contrario, recibió la noticia con felicidad.

A partir de ese momento, explicó, comenzó a pensar en la responsabilidad que tendría como madre y en los valores que quiere transmitirle a Vicente.

Entre ellos mencionó la independencia, la libertad y el respeto hacia los demás, especialmente hacia las mujeres y las personas que puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad.

“También quiero que aprendas a ser libre, desafiante, independiente, que escojas lo que quieras en tu vida, a quién amar, de qué vivir, o dónde”, escribió la presentadora en la reflexión que acompañó con imágenes de su embarazo.

Atehortúa también señaló que busca que su hijo crezca entendiendo que las mujeres deben ser vistas como iguales y que el respeto debe estar presente en sus decisiones y acciones.

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El embarazo no ha sido el único acontecimiento importante que Isabella ha vivido durante este año. En julio, la presentadora sorprendió a sus seguidores al revelar que fue ella quien le pidió matrimonio a su pareja, Lorenzo Castillo, quien además es el padre de su primer hijo.

La propuesta fue otro de los momentos personales que decidió compartir públicamente. Poco tiempo después, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima realizada en su casa en Bogotá. Ahora, después de vivir el compromiso, el matrimonio y el embarazo, Isabella Atehortúa se prepara para recibir a Vicente y comenzar su etapa como mamá.

Por el momento, su salida de Noticias RCN es temporal y está relacionada con la llegada de su hijo, por lo que la periodista se tomará un tiempo para acompañar los primeros momentos de vida del bebé.

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