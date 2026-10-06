Por: Noticiero 90 minutos

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El América de Cali se prepara para uno de sus compromisos más relevantes de la temporada: los cuartos de final de la Copa BetPlay. Bajo la dirección de David González, el conjunto vallecaucano llega a esta fase luego de superar con solidez las rondas previas del torneo. Su próximo reto será frente al Barranquilla FC, equipo que se ha convertido en la gran revelación del campeonato, algo que, de acuerdo con la información difundida por DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano), ha captado la atención tanto de aficionados como de la prensa deportiva nacional.

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El choque entre América y Barranquilla FC se disputará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el estadio Romelio Martínez, un escenario emblemático para el equipo atlanticense. Lo particular de este cruce radica en el reglamento oficial de la DIMAYOR, según el cual la serie de cuartos de final se juega a partido único en el estadio del club de la segunda división. Esta regla, como explica la entidad, tiene el propósito de equilibrar la competencia y abrir posibilidades reales para escuadras tradicionalmente menos favorecidas.

Barranquilla FC vive un momento histórico, ya que ha logrado eliminar consecutivamente a dos equipos destacados de la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla y Millonarios. Este hecho ha generado un ambiente de expectativa, ya que el conjunto barranquillero afronta el duelo con la moral fortalecida por sus gestas recientes. De acuerdo con la programación oficial de DIMAYOR, el ganador de este partido avanzará a la etapa de semifinales, en la que el torneo cambia su formato, pasando a llaves de ida y vuelta. Allí, quien se imponga entre América de Cali y Barranquilla FC deberá enfrentar al ganador entre Internacional de Bogotá y Llaneros.

Para el América de Cali, la Copa BetPlay representa mucho más que un trofeo en disputa. Levantar esta copa significaría no solo un nuevo título, sino también la clasificación directa a la Copa Sudamericana del siguiente año, un objetivo prioritario para el equipo según su cuerpo técnico. Por este motivo, González ha señalado la importancia de evitar cualquier exceso de confianza y recurrir a los titulares habituales para enfrentar este compromiso clave en la ciudad de Barranquilla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se juega América de Cali vs Barranquilla FC por los cuartos de la Copa BetPlay?

El partido entre América de Cali y Barranquilla FC está programado para el miércoles 21 de octubre de 2026, según el calendario oficial publicado por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR). Se jugará en el estadio Romelio Martínez, sede habitual de Barranquilla FC.

¿Por qué se define a partido único el cruce entre América y Barranquilla en la Copa BetPlay?

De acuerdo con las disposiciones de la DIMAYOR, los cuartos de final de la Copa BetPlay se disputan a partido único en la casa del equipo de la segunda división. Esta norma pretende nivelar la competencia y dar mayor atractivo a los clubes menos tradicionales, ofreciéndoles una oportunidad real de clasificar ante rivales históricos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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