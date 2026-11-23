Por: Noticiero 90 minutos

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La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado que Wilmar Roldán, reconocido juez antioqueño con amplia experiencia tanto a nivel nacional como internacional, dirigirá el clásico del Valle entre América de Cali y Deportivo Cali. Este compromiso, perteneciente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, se llevará a cabo el martes 24 de noviembre a las 8:30 p.m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali. De acuerdo con la información oficial de la Federación, la importancia de este duelo llevó a seleccionar un equipo arbitral ampliamente preparado para afrontar el reto.

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Junto a Roldán estarán Miguel Roldán como primer asistente y John Reyes como segundo asistente, además de Diego Ulloa, de la región del Valle del Cauca, quien cumplirá la función de cuarto árbitro en el campo de juego. Los encargados del sistema de videoarbitraje, conocido por su sigla VAR, serán Leonard Mosquera como líder y Javier Villa como asistente (AVAR). Según lo informado, este equipo busca brindar tranquilidad y transparencia en uno de los encuentros más exigentes del fútbol profesional colombiano.

La designación de Wilmar Roldán responde a la relevancia deportiva que tiene este partido para las aspiraciones tanto del América de Cali, denominado 'escarlata', como del Deportivo Cali, conocido como el cuadro 'azucarero', en el Grupo B. Ambos conjuntos llegan a la segunda fecha empatados en puntos, después de igualar en sus respectivos debuts durante esta fase semifinal, donde enfrentaron a Bucaramanga y Millonarios. Por ahora, América de Cali ocupa el primer lugar de manera provisional gracias a la ventaja deportiva, un criterio que le otorga una posición más favorable en caso de empate en puntos.

Las expectativas en torno a este clásico vallecaucano son máximas, con las tribunas del estadio Pascual Guerrero preparadas para vivir un ambiente decisivo. La victoria en este encuentro representa un avance crucial hacia la final del torneo de fin de año, por lo que la designación arbitral es vista como una garantía para el desarrollo justo y correcto del partido. Según la Federación Colombiana de Fútbol, ambos equipos se preparan para enfrentar un duelo determinante en la lucha por el título.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los árbitros designados para el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali?

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, el árbitro central para el clásico será Wilmar Roldán. Lo acompañarán Miguel Roldán y John Reyes como asistentes, mientras que Diego Ulloa será el cuarto árbitro. En el VAR estará Leonard Mosquera con Javier Villa como AVAR.

¿Qué importancia tiene la ventaja deportiva en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026?

La ventaja deportiva es un criterio que, en caso de empate en puntos, favorece al equipo mejor posicionado en la tabla general. Actualmente, América de Cali lidera gracias a este beneficio, lo cual aumenta la relevancia del clásico para avanzar hacia la final del torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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