Por: Noticiero 90 minutos

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Recordar la historia del Deportivo Cali implica evocar el nombre de Jorge Ramírez Gallego, conocido en el ámbito futbolístico como ‘Gallegol’. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos y reseñas compartidas por Deportivo Cali en redes sociales, Ramírez Gallego se consolidó como el máximo goleador histórico del conjunto ‘verdiblanco’, alcanzando la cifra de 168 goles en 300 partidos oficiales. Nació en Cali el 25 de marzo de 1940 y, desde sus inicios en el fútbol, dejó claro su talento y liderazgo.

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Su carrera profesional comenzó en 1962 en el club Millonarios, donde obtuvo dos títulos de liga, según los registros mencionados. Posteriormente, tuvo un breve paso por Deportes Quindío antes de regresar a su ciudad natal en 1965, marcando el inicio de una de las etapas más exitosas tanto para él como para el Deportivo Cali. Entre 1965 y 1973, ‘Gallegol’ fue figura indiscutible del equipo y clave en la obtención de cuatro campeonatos de liga en los años 1965, 1967, 1969 y 1970. La fuerza física, la precisión en los remates de cabeza y su olfato goleador fueron características que lo destacaron como delantero y referente ofensivo de su generación.

Además de sus logros colectivos, Jorge Ramírez Gallego se hizo notar particularmente en el clásico vallecaucano, logrando 12 anotaciones y posicionándose como uno de los artilleros más importantes de ese tradicional enfrentamiento. No solo dejó huella en el fútbol colombiano, sino que también alcanzó reconocimiento internacional al participar en la Copa Libertadores, competencia en la que anotó 11 goles defendiendo la camiseta del Deportivo Cali. Igualmente, integró la Selección Colombia, sumando experiencia en el escenario internacional.

Después de terminar su ciclo en Deportivo Cali, continuó su trayectoria en Deportes Tolima. Lamentablemente, Jorge Ramírez Gallego falleció el 4 de septiembre de 2026 en Cali a los 86 años, de acuerdo con lo informado por Noticiero 90 Minutos. Sin embargo, el legado de sus 168 goles, los títulos obtenidos y la pasión transmitida perduran en la memoria de los seguidores del club. ‘Gallegol’ se erige como símbolo de una época dorada y ejemplo para las nuevas generaciones, al haber sido protagonista de los primeros grandes logros de Deportivo Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jorge Ramírez Gallego es considerado una leyenda del Deportivo Cali?

Jorge Ramírez Gallego es considerado una leyenda del Deportivo Cali por sus 168 goles, que lo mantienen como el máximo goleador en la historia del club, su aporte decisivo para conquistar cuatro campeonatos de liga y su papel fundamental como referente en el clásico vallecaucano, donde marcó 12 veces. Su carrera, dedicación y logros, documentados por el club y Noticiero 90 Minutos, consolidaron su figura en la memoria colectiva de los aficionados.

¿Cuáles fueron los mayores logros de Jorge Ramírez Gallego con Deportivo Cali?

Entre los mayores logros de Jorge Ramírez Gallego con el Deportivo Cali destacan la obtención de cuatro campeonatos de liga en 1965, 1967, 1969 y 1970, así como su récord de 168 goles en partidos oficiales y la distinción de ser uno de los principales anotadores en el clásico vallecaucano. Estos hitos, destacados en los informes de Noticiero 90 Minutos y por el propio club, consolidaron su reputación como ídolo ‘verdiblanco’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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