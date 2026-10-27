Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Camilo Andrés Tabares Cardona, conocido como alias ‘El Mecánico’, fue sentenciado a 22 años y 8 meses de prisión por el homicidio de Alirio, alias ‘Tito’. El caso ocurrió en el barrio Las Delicias, ubicado en la parte alta de Ambalá, en Ibagué, cuando la víctima, de 25 años, observaba un partido del Deportes Tolima en una tienda del sector. Los hechos, registrados el 11 de marzo, estremecieron a la comunidad local por la violencia repentina en un espacio cotidiano.

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La condena de Tabares Cardona se confirmó el 27 de octubre de 2026. Según lo informado, el hombre de 31 años aceptó su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Un juez avaló este proceso y lo declaró culpable de homicidio agravado, además de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones. La fuente principal de esta información corresponde a los reportes judiciales y comunicados oficiales citados en el proceso.

El crimen de Alirio, alias ‘Tito’, fue cometido por dos sujetos que llegaron en motocicleta hasta la tienda. De acuerdo con la investigación, uno de ellos efectuó varios disparos contra la víctima, mientras los presentes intentaban brindarle auxilio. Sin embargo, las heridas recibidas resultaron irreversibles y, pese a los esfuerzos, ‘Tito’ murió en un centro asistencial poco después del ataque.

Las autoridades iniciaron de inmediato un plan candado, una estrategia policial de bloqueo y búsqueda en la zona de los hechos. Durante el operativo, agentes de la Policía Metropolitana de Ibagué lograron interceptar la motocicleta donde se transportaba Tabares Cardona y capturaron al conductor. El acompañante logró evadirse: al detectar la presencia policial, saltó del vehículo y escapó corriendo, llevándose consigo el arma presuntamente empleada en el ataque. El informe policial revela que Tabares Cardona ya tenía antecedentes por receptación y porte ilegal de armas de fuego, lo que agravó su situación judicial ante la Fiscalía.

El juzgado le impuso, además de la condena de prisión, la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años y la prohibición de portar armas durante 15 años. El fallo, de primera instancia, no concedió beneficios ni alternativas a la prisión, por lo que deberá cumplir su pena en un centro penitenciario. Sobre el segundo implicado no se aporta identidad ni paradero en la información judicial disponible; su responsabilidad aún deberá determinarse conforme avancen las diligencias legales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado alias ‘El Mecánico’ en Ibagué?

Camilo Andrés Tabares Cardona, alias ‘El Mecánico’, fue condenado por homicidio agravado y por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, luego de aceptar su responsabilidad en el asesinato de Alirio, alias ‘Tito’, ocurrido en una tienda del barrio Las Delicias, en Ibagué. La sentencia también incluyó la inhabilitación para ejercer derechos públicos y portar armas, de acuerdo con el reporte judicial.

¿Qué significa plan candado y cómo se aplicó en este caso?

El plan candado es una estrategia policial que consiste en bloquear accesos y salidas de una zona para ubicar a sospechosos luego de un delito. En el caso del homicidio de alias ‘Tito’, la Policía de Ibagué aplicó este operativo tras el ataque a la víctima, logrando así interceptar y capturar a uno de los implicados, mientras el segundo logró huir del lugar con el arma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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