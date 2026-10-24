Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se encuentra próximo a una transformación significativa orientada principalmente al cambio completo de la gramilla, además de trabajos en las zonas de ingreso y camerinos de los jugadores. Esta intervención fue anunciada por Felipe La Rota, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), quien explicó que la inversión destinada supera los $1.200 millones. De acuerdo con declaraciones de La Rota, el contrato pertinente ya fue adjudicado y los materiales requeridos están disponibles, aunque el inicio de la obra dependerá de la finalización de la temporada para el Deportes Tolima, con el objetivo de no interrumpir los compromisos programados para el equipo en el campeonato.

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Según lo indicado por el IMDRI, las labores contemplan el retiro del césped actual y la preparación del terreno, seguida de la instalación de una nueva gramilla. Además, el proyecto involucra nivelación, aireación y mejoramiento del sistema de filtración, medidas diseñadas para robustecer el estado de la cancha. A estas acciones, se les suman la adecuación en los accesos a la cancha, intervenciones en la zona de camerinos y la implementación de una malla sintética en la tribuna occidental, de acuerdo con la información ofrecida por la administración del estadio. El plazo previsto para concluir estos trabajos es de cinco meses, aunque la programación específica se ajustará una vez que el equipo pijao culmine sus actividades competitivas.

La decisión de renovar la gramilla surge por el desgaste considerable que exhibe el terreno de juego, después de aproximadamente 12 o 13 años desde la última intervención profunda. La Rota enfatizó la existencia de desniveles, proliferación de maleza y problemas causados por plagas, condiciones que han motivado recomendaciones para elevar la calidad de la superficie de cara a futuras competencias tanto nacionales como internacionales. Así lo afirmó el gerente del IMDRI: "La intención es que nosotros pasemos a tener una de las mejores canchas del país".

En este contexto, la ciudad de Ibagué se alista para albergar importantes eventos deportivos de carácter internacional, como el Campeonato Mundial de Actividades Subacuáticas en agosto de 2027, el Mundial Juvenil de Polo en septiembre y la Copa Davis en el enfrentamiento entre Colombia y México. Según La Rota, desde 2024 la ciudad ha sido escenario de más de 220 eventos deportivos, incluyendo nueve internacionales, y se proyecta recibir más de 80 campeonatos en 2027. Antes del comienzo de las obras, se realizará un recorrido técnico con el contratista para evaluar las condiciones del estadio y planificar la ejecución sin afectar los encuentros pendientes del Deportes Tolima.

¿Por qué se realiza la renovación de la gramilla del estadio Manuel Murillo Toro?

La renovación responde especialmente al deterioro del césped tras más de una década sin una intervención profunda. De acuerdo con el IMDRI, existen sectores desnivelados, presencia de maleza y afecciones por plagas, factores que han impedido que la cancha cumpla con los estándares exigidos para el desarrollo de competencias nacionales e internacionales. La mejora garantizará un terreno de juego acorde con las expectativas del deporte de alto nivel en Ibagué.

¿Cuánto tiempo tomarán las obras de cambio de gramilla y mejoras en el estadio?

De acuerdo con la información ofrecida por el gerente del IMDRI, Felipe La Rota, el plazo para ejecutar la intervención es de cinco meses. Sin embargo, este tiempo dependerá de la disponibilidad del estadio una vez concluya la temporada del Deportes Tolima, ya que se busca no interferir con sus compromisos deportivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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