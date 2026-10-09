Por: Gol Caracol

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Atlético Nacional y Deportes Tolima protagonizaron un enfrentamiento cerrado que terminó sin goles en el estadio Metropolitano de Itagüí, correspondiente a la jornada 9 de la Liga BetPlay II-2026. De acuerdo con Noticias Caracol, el empate dejó sensaciones encontradas, especialmente para Lucas González, técnico del conjunto antioqueño, quien manifestó su molestia por no concretar las oportunidades ofensivas. En sus declaraciones, González resaltó que, aunque Nacional tuvo chances de anotar, la solidez defensiva del Tolima fue un factor determinante y el mérito principal del empate.

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El entrenador hizo un reconocimiento a la capacidad de su rival, calificando su defensa como una de las más fuertes del fútbol colombiano. Señaló que los partidos se definen con goles y lamentó que su equipo no hubiera logrado marcar. González subrayó la importancia de la estrategia y el trabajo de los técnicos rivales, atribuyendo parte de la dificultad para anotar a la calidad del cuerpo técnico contrario.

Sobre el rendimiento de los arqueros, González destacó el papel de Neto Volpi, el guardameta del Tolima. Contrario a lo que algunos pudieron señalar, el técnico consideró que Franco Armani, portero de Nacional, no fue la figura principal, sino que fue Volpi quien, según sus palabras, "provocó el 0-0" al intervenir en las situaciones de ataque más claras del partido.

Una de las principales preocupaciones expresadas por González fue la escasez de alternativas ofensivas. El técnico lamentó la ausencia de varios jugadores clave en la delantera: ‘Chicho’ Arango no estará disponible durante lo que resta del torneo; Alfredo aguarda su recuperación para el siguiente compromiso; Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, habituales en el ataque, tampoco pudieron jugar. Esto ha obligado al cuerpo técnico a buscar soluciones entre los jóvenes de las divisiones inferiores.

González subrayó la importancia de la cantera de Atlético Nacional, que, en su opinión, es la mejor del país. Valoró la oportunidad que reciben los jóvenes, a pesar de la exigencia de un club como Nacional, donde la competencia interna es elevada. Además, manifestó su alegría por ver a futbolistas formados en el club asumir responsabilidades en partidos importantes.

El entrenador también evocó su pasado al frente del Tolima, destacando el vínculo especial que mantiene con sus exjugadores y los objetivos alcanzados juntos, como haber disputado una final y establecer algunos récords para el club.

Por último, González mencionó la experiencia de contar con jugadores como James Rodríguez y Edwin Cardona. Destacó sus cualidades técnicas y mencionó la complejidad de configurar la alineación titular, dado el planteamiento defensivo rival y la búsqueda del mejor funcionamiento ofensivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue clave Neto Volpi en el empate entre Atlético Nacional y Tolima?

Neto Volpi, el arquero de Deportes Tolima, fue señalado por Lucas González como el principal responsable de mantener el marcador en cero. Según el técnico de Atlético Nacional, Volpi intervino de manera decisiva en las ocasiones más peligrosas del rival, superando incluso el protagonismo que habitualmente tiene Franco Armani. Esta actuación fue fundamental para que el Tolima lograra irse de Itagüí sin recibir goles.

¿Qué alternativas ofensivas perdió Atlético Nacional para el resto de la Liga BetPlay II-2026?

Atlético Nacional enfrenta dificultades ofensivas debido a la ausencia de jugadores clave. ‘Chicho’ Arango no estará disponible por lo que resta del torneo, y el regreso de Alfredo depende de su recuperación para el próximo partido. Además, Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, habituales en el frente de ataque, también están fuera de la convocatoria, lo que exige al equipo buscar opciones en sus divisiones inferiores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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