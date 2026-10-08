Por: Caracol TV

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La reciente aparición de dos mascotas, entre ellas una Pomerania llamada Ryny, en el aeropuerto El Dorado ha provocado diversas interpretaciones sobre un posible abandono. Sin embargo, uno de los propietarios ha salido a declarar que, en realidad, los animales no fueron dejados por sus familias, sino que todo aparentemente fue producto de inconvenientes con una empresa de transporte de mascotas contratada para trasladar a los animales desde Estados Unidos hasta Colombia. Todo este proceso fue relatado por René Silva, dueño de Ryny, quien dio su versión a Noticias Caracol.

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De acuerdo con Silva, la familia contrató una empresa especializada con la promesa de que el traslado de las mascotas se efectuaría en cabina, descartando por completo que fueran trasportadas como carga. "Nos ganaron la confianza de nosotros, nos dijeron que todo iba a estar bien, que ellos iban a viajar en cabina, que no los iban a mandar como transporte de carga", afirmó a dicho medio.

No obstante, Silva explicó que perdió contacto con la compañía luego de iniciar el proceso. Sus familiares en Colombia, designados como tutores temporales de Ryny, pasaron largas horas en el interior del aeropuerto El Dorado —desde muy temprano en la mañana hasta la noche— esperando la llegada e información sobre la mascota, sin recibir detalles ni respuestas claras por parte de la empresa.

El desconcierto fue mayor cuando la familia descubrió, a través de la cobertura de los medios de comunicación, que tanto Ryny como otro perro habían sido dejados en el aeropuerto. "Nos dimos cuenta gracias a ustedes, los medios, a la gente que realmente nos habían dejado abandonadas nuestras mascotas", señaló el propietario.

En todo momento, Silva dejó claro que ni él ni su familia intentaron abandonar a Ryny. Cuenta con todos los documentos que lo acreditan como propietario, incluyendo los registros veterinarios y el microchip del animal. Asimismo, reiteró que las personas que acompañaron a los animales durante el viaje no eran familiares ni dueños, sino personal logístico dispuesto por la compañía contratada.

La intención de trasladar a Ryny fue motivada porque la esposa de Silva enfrenta un embarazo de alto riesgo, situación que llevó a elegir que la perrita permaneciera temporalmente con la madre del propietario en Colombia. Mientras tanto, la familia, apoyada por su abogado, coopera con las autoridades y espera recuperar a Ryny, confiando en esclarecer qué ocurrió con los responsables de la empresa y bajo qué condiciones las mascotas terminaron solas en el aeropuerto.

La última información indica que el caso continúa bajo el análisis de las autoridades, mientras los dueños esperan el regreso de sus mascotas y la investigación sobre el rol de la empresa contratada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió realmente con las mascotas halladas en el aeropuerto El Dorado?

Según el testimonio de René Silva, citado por Noticias Caracol, las mascotas no fueron abandonadas por sus familias, sino que quedaron sin acompañante tras problemas con la empresa contratada para transportarlas desde Estados Unidos. Los familiares permanecieron esperando horas en el aeropuerto pero no recibieron información oportuna. El caso está en investigación.

¿Quiénes son responsables del traslado de mascotas desde Estados Unidos según la familia de Ryny?

De acuerdo con el relato de Silva, la responsabilidad primaria recae en la empresa de transporte de mascotas que fue contratada para realizar el viaje. Silva especificó que ni los familiares ni los dueños acompañaron directamente a los animales, sino que la logística fue manejada por personal designado por la empresa contratada.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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