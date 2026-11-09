Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La búsqueda y adopción de mascotas extraviadas o en espera de un hogar en Ibagué es hoy mucho más accesible debido a la llegada de ‘Mascotas Buscan su Hogar’. Esta aplicación fue lanzada con el propósito de ofrecer una herramienta digital que facilite tanto la adopción como la publicación de reportes de mascotas perdidas o encontradas, de acuerdo con información oficial citada por la Alcaldía de la ciudad.

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La plataforma recoge y centraliza datos provenientes de diversas fuentes que trabajan por el bienestar animal en el municipio. Según el sitio web, los usuarios pueden encontrar información detallada sobre fundaciones, albergues, veterinarias y otras entidades orientadas a la protección animal. Además, pone a disposición de la ciudadanía recomendaciones de cuidado, campañas de sensibilización y diversos datos relevantes para quienes tienen animales de compañía o desean involucrarse en la protección y el bienestar de los mismos.

El funcionamiento es sencillo e inclusivo. Ingresando en mascotas.ibague.gov.co, los ciudadanos pueden consultar una sección especial dedicada a adopciones, donde hay fotografías e información de los animales que esperan por una familia. Quienes han perdido a su mascota, o bien quienes encuentren un animal extraviado, tienen la posibilidad de registrar el caso mediante un formulario habilitado con el signo ‘+’. De este modo, la información queda registrada y accesible para todas las personas que naveguen en la plataforma en busca de una solución para animales extraviados.

No obstante, esta herramienta va más allá de centralizar información de animales que están únicamente en el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA). Busca ampliar el alcance al incluir mascotas gestionadas por otras fundaciones y organizaciones, permitiendo así que más personas accedan a información relevante para encontrar o dar en adopción un animal.

Con la llegada de esta plataforma, la Alcaldía de Ibagué quiere que los procesos de adopción y búsqueda de mascotas dejen de depender solamente de publicaciones dispersas en redes sociales. Así, se ofrece un espacio formal y digital donde los usuarios pueden consultar y compartir información de manera sencilla y segura. Finalmente, desde la administración local se extiende una invitación tanto a los ciudadanos como a las organizaciones animalistas para utilizar y alimentar de manera constante el portal, aumentando así las oportunidades para que más mascotas puedan reunirse con sus familias o encontrar un hogar definitivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la plataforma ‘Mascotas Buscan su Hogar’ en Ibagué?

La plataforma permite a los ciudadanos consultar animales disponibles para adopción, publicar reportes de mascotas perdidas o encontradas y acceder a información sobre organizaciones de protección animal. Para registrar o buscar casos, solo es necesario acceder al sitio web y llenar el formulario correspondiente, facilitando la conexión entre quienes pierden, encuentran o desean adoptar una mascota.

¿Qué organizaciones participan en la plataforma de adopción de mascotas en Ibagué?

Según la información suministrada por la Alcaldía, la plataforma integra datos de fundaciones, albergues, veterinarias y otras entidades dedicadas a la protección animal. Además, invita a las organizaciones animalistas a registrar los animales que tienen bajo su cuidado, lo que amplía la red de apoyo y aumenta las posibilidades de adopción y reencuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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