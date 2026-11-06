Por: Noticiero 90 minutos

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En Cali, el abandono de animales domésticos continúa siendo un reto para las autoridades y la ciudadanía. Según información del portal 90 Minutos, durante solo los primeros seis meses del año, más de 400 perros y gatos han sido acogidos por la red de protección animal. A partir de ese momento, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA) asume la responsabilidad de velar por el bienestar de estos animales mientras buscan una familia que les ofrezca una segunda oportunidad.

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Con el propósito de lograr que más animales encuentren un hogar definitivo, la UAEPA llevará a cabo una jornada de adopción los días 7 y 8 de noviembre. El evento se realizará en el centro de eventos Verde Arena, ubicado en el barrio Pance, e invita especialmente a los habitantes de Cali que estén considerando incluir un compañero de cuatro patas en su vida. En esta iniciativa, familias de perritos esperan reunirse con personas que les permitan reiniciar su existencia en un entorno lleno de amor y cuidados.

El proceso de adopción establecido por la UAEPA requiere cumplir ciertas condiciones. De acuerdo con la información de 90 Minutos, quienes deseen adoptar deben llevar una copia de su documento de identidad, asistir a una entrevista y disponer del tiempo necesario para conocer las implicaciones y responsabilidades que implica tener una mascota. Además, se pide un video del espacio donde vivirá el animal, de modo que se pueda verificar que sea adecuado para su bienestar, y demostrar la solvencia económica suficiente para mantenerlo en condiciones óptimas.

La UAEPA recalca que cada perro y gato bajo su protección merece cariño y una vida digna, sin importar características físicas o la edad. Adoptar no solo es un acto de afecto, sino también un compromiso de responsabilidad que implica brindarles estabilidad, paciencia y dedicación. Es fundamental recordar que, especialmente en el caso de los cachorros, la crianza demanda tiempo, entrega y la voluntad de acompañar a los animales en sus primeras etapas de descubrimiento del mundo.

La invitación está abierta para quienes estén dispuestos a asumir el cuidado con entrega y consciencia, reiterando que cada animal adoptado transforma la vida de una familia tanto como la suya propia.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un perro o gato en Cali según la UAEPA?

Los requisitos principales para adoptar una mascota a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal en Cali incluyen presentar una copia del documento de identidad, pasar una entrevista, demostrar haber reflexionado sobre la responsabilidad animal, enviar un video del espacio donde vivirá el animal y demostrar la capacidad económica necesaria para mantenerlo.

¿Por qué es importante mostrar el espacio donde vivirá la mascota al adoptar en Cali?

Mostrar el espacio mediante un video es fundamental porque permite a la UAEPA verificar que el entorno donde vivirá el animal sea idóneo para su desarrollo y bienestar. Así se prioriza que gatos y perros adoptados estén en condiciones apropiadas que garanticen su calidad de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.