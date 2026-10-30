Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha anunciado nuevos turnos disponibles para la esterilización gratuita de animales de compañía en Bogotá, específicamente en la Unidad de Cuidado Animal (UCA). Estas jornadas se llevarán a cabo del martes 3 al viernes 6 de noviembre de 2026, y buscan atender la alta demanda de la ciudadanía bogotana interesada en acceder a este servicio sin costo. De acuerdo con la información proporcionada por el IDPYBA, cada uno de estos días contará con 85 turnos, los cuales pueden ser agendados por medio de la plataforma oficial del Instituto, demostrando así el compromiso de la administración local con el bienestar animal.

Sigue a PULZO en Discover

La UCA está ubicada en la carrera 106a # 67-02, en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá. Este espacio, operado por el IDPYBA, está dedicado a la atención, valoración integral y recuperación de perros y gatos rescatados mediante los diferentes programas institucionales. Una característica fundamental de la UCA es que los animales reciben atención profesional no solo médica veterinaria, sino también desde áreas como el comportamiento y la nutrición, permitiendo así establecer diagnósticos precisos sobre su estado físico y emocional. Tras la recuperación de estos animales, muchos ingresan a los programas de adopción y hogares de paso, encaminados a encontrarles familias responsables, ya sea durante las jornadas habituales de adopción o directamente en las instalaciones de la UCA.

Según el IDPYBA, la agenda para los turnos de esterilización en la UCA estará operativa durante cuatro días consecutivos, garantizando 85 cupos diarios, tanto para perros como para gatos. El proceso de agendamiento se lleva a cabo de manera exclusivamente virtual, facilitando el acceso y evitando congestiones en el lugar. Esta estrategia forma parte de las acciones de "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", enfocadas en promover la tenencia responsable y el cuidado preventivo de los animales de compañía en la capital.

Desde la cuenta oficial del IDPYBA en la red social X (antes Twitter), se ha invitado a la ciudadanía a no desaprovechar esta oportunidad de esterilización gratuita, recordando que "cortar a tiempo, esteriliza". El llamado también enfatiza la importancia de este procedimiento como prueba de amor y cuidado hacia los animales, valor reconocido en la ciudad para el control poblacional y la mejora en la calidad de vida de perros y gatos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden agendar los turnos para la esterilización gratuita en la UCA de Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, los turnos para esterilización gratuita en la Unidad de Cuidado Animal se deben reservar exclusivamente a través de la plataforma web oficial del Instituto. La agenda estará disponible durante los días establecidos, permitiendo a los ciudadanos seleccionar el turno según su disponibilidad y la de los cupos diarios.

¿Qué servicios ofrece la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA en Bogotá?

La Unidad de Cuidado Animal, gestionada por el IDPYBA, se encarga de la valoración, atención y recuperación de perros y gatos rescatados. Dentro de sus servicios incluye atención médica veterinaria, asistencia comportamental y nutricional, procesos de rehabilitación física y emocional, y el impulso a la adopción responsable a través de hogares de paso y jornadas de adopción en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z