Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La historia de Arya, la perrita de La Casa al Revés, conmovió a muchas personas en Ibagué luego de que se conociera su fallecimiento tras varios días de luchar por su vida. La noticia fue confirmada por Leonardo Rincón, quien le dedicó un mensaje de despedida en el que enfatizó el profundo vínculo que tenía con ella. De acuerdo con sus palabras, Arya fue mucho más que una mascota y llegó a ocupar un lugar especial como integrante de la familia, brindando compañía y apoyo incondicional durante distintos momentos de su vida.

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Según Leonardo, Arya se convirtió en esa presencia constante que comparte alegrías y silencios, y que puede percibir incluso las necesidades y emociones de sus seres queridos. "Más que una mascota, fuiste parte de mi familia. Fuiste compañía, alegría, refugio y, muchas veces, ese apoyo silencioso que solo un animal sabe brindar", expresó en su despedida. Arya representó, para él, la magia de los animales: esa conexión que no depende de palabras, pero se siente con fuerza a través de pequeños gestos o miradas.

La tragedia ocurrió días atrás, cuando Arya fue atropellada en las instalaciones de La Casa al Revés. De acuerdo con la información del lugar, se trató de un accidente no intencional y quienes estuvieron involucrados brindaron apoyo médico y económico desde el primer momento. Arya fue trasladada a una clínica veterinaria, donde permaneció bajo atención especializada a la espera de su recuperación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Arya no logró superar las secuelas del accidente y falleció.

Durante esos días de incertidumbre, su situación captó la atención de quienes la conocían y seguían su evolución. Leonardo, afectado por su pérdida, manifestó aprendizajes como el de valorar el tiempo y expresar el cariño en vida: "Me enseñaste que debemos valorar más el tiempo, demostrar más el amor, abrazar más, estar más presentes y no dejar para mañana aquello que hoy podemos hacer", relató. En medio del dolor, Leonardo describió a Arya como una perrita fuerte, valiente, inteligente y fiel, subrayando que su recuerdo permanecerá grabado en su memoria.

La despedida estuvo marcada por palabras de profunda gratitud, en las que Leonardo agradeció cada muestra de afecto y compañía recibida de Arya. "Gracias por cada mirada, cada compañía, cada momento y por todo ese amor que me diste sin pedir absolutamente nada a cambio", afirmó, prometiendo llevarla siempre en su corazón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué fue lo que le sucedió a Arya, la perrita de La Casa al Revés?

Arya sufrió un accidente al ser atropellada dentro de las instalaciones de La Casa al Revés en Ibagué. Tras el incidente, fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria donde recibió atención especializada, pero lamentablemente no sobrevivió a las consecuencias del accidente, según datos aportados por Leonardo Rincón y los responsables del lugar.

¿Por qué Arya era importante para Leonardo Rincón y su familia?

De acuerdo con los mensajes de despedida de Leonardo Rincón, Arya era mucho más que una mascota; era considerada parte de la familia. Leonardo destacó la compañía, el amor puro y el apoyo silencioso que Arya le brindó a lo largo de los años, asegurando que su presencia dejó aprendizajes valiosos y un vacío imposible de llenar tras su partida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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