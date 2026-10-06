Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En las inmediaciones del puente situado en la vía que conecta hacia San Bernardo, en Ibagué, se ha encendido una alerta entre la comunidad debido al preocupante estado de salud de un perro que permanece en la zona desde hace aproximadamente dos semanas. La denuncia fue presentada por Rocío Cortés, una ciudadana que frecuentemente transita por el sector durante sus caminatas y quien ha sido testigo directa de las condiciones del animal.

Sigue a PULZO en Discover

Según el testimonio recogido por el diario El Nuevo Día, el perro se encuentra en el área posterior a puntos como El Salado, Fatolima y el conjunto Anáhuac. El animal, de tamaño mediano a grande, tiene pelaje amarillo y muestra signos de juventud, pero a pesar de ello, se observa extremadamente delgado y con aparentes afectaciones oculares, lo que sugiere un notorio deterioro en su salud. "Está como enfermito, se ve flaco, tiene los ojitos como enfermitos y está abandonado", declaró la ciudadana, quien también aclaró que hasta ahora no ha podido establecer las causas por las cuales el animal terminó solo y en tales condiciones.

De acuerdo con Cortés, tanto ella como otros transeúntes han asumido la tarea de suministrarle alimento y agua en la medida de sus posibilidades. El perro, relata, muestra una actitud tranquila y dócil, permitiendo la cercanía de quienes desean ayudarlo. Pese a estos esfuerzos, la comunidad reconoce sus propias limitaciones para garantizar el bienestar integral del can, especialmente en lo que respecta a atención veterinaria y un posible hogar definitivo.

Otro detalle señalado en la denuncia es que el perro no lleva collar, placa ni ningún elemento de identificación, lo que dificulta aún más la ubicación de un posible propietario y confirma el riesgo de abandono. El llamado de los vecinos es urgente: esperan que una persona, organización o entidad sensibilizada con el caso pueda acercarse, verificar directamente la condición del animal y proporcionarle ayuda profesional y temporal, hasta tanto se defina una solución más estable.

Mientras tanto, el compromiso espontáneo de la comunidad que aporta alimento y agua mantiene la esperanza de que la situación del perro llegue a buen término. El relato de Rocío Cortés, junto con la evidencia fotográfica suministrada, busca no solo sensibilizar, sino también movilizar acciones concretas en favor de este animal vulnerable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué entidades pueden ayudar a perros abandonados en Ibagué?

De acuerdo con el testimonio presentado, la comunidad está a la espera de que alguna organización o persona con capacidad para ofrecer atención veterinaria y cuidado temporal pueda intervenir en el caso. Aunque no se menciona una entidad específica en el texto, vecinos como Rocío Cortés insisten en la necesidad de una respuesta solidaria por parte de grupos o individuos involucrados en el rescate animal.

¿Cuáles son los principales signos de deterioro en la salud de un perro abandonado?

Según lo observado por la denunciante, el perro afectado muestra signos como delgadez extrema, ojos con aparentes afecciones y un comportamiento apático, permaneciendo acostado la mayor parte del tiempo. Estos síntomas, identificados en el relato registrado por El Nuevo Día, son señales clave de deterioro que pueden indicar problemas de salud graves en animales en condición de abandono.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z