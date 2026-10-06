Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada del domingo se tiñó de tragedia para Juan José Medina Mendoza, un joven de 22 años que se desempeñaba como vigilante en el establecimiento Los Compadres, ubicado detrás de la Terminal de Transportes de Ibagué, sobre la carrera primera entre calles 19 y 20. Medina Mendoza cumplía con su labor cuando ocurrió un incidente con varias personas que se encontraban dentro del lugar. De acuerdo con la información preliminar, citada por El Nuevo Día, Juan José intervino para solicitar a estas personas que abandonaran el establecimiento.

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No obstante, el problema no terminó ahí. Minutos después, las mismas personas habrían regresado al lugar. Todo desembocó en un hecho violento cerca de las 5:00 de la mañana, cuando, según las primeras versiones recogidas por las autoridades y publicadas por El Nuevo Día, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta arribaron a la entrada de la casa de citas y dispararon contra quienes se encontraban allí.

En medio del ataque, Juan José Medina Mendoza resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas. En el mismo suceso también resultó lesionado Diego Torres, propietario del establecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si el motivo detrás del ataque estuvo directamente relacionado con la labor de Medina Mendoza como vigilante ni si el incidente previo influyó en la decisión de los agresores de regresar al lugar.

Por ahora, la investigación está en curso y las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y otras pruebas que ayuden a determinar quiénes fueron los responsables y cuál fue la verdadera motivación del ataque. La hipótesis de que el asesinato pudo estar vinculado a la petición de Medina Mendoza para que las personas desalojaran el establecimiento hace parte de las primeras especulaciones, aunque ninguna versión ha sido ratificada oficialmente según los reportes citados en El Nuevo Día.

El caso está bajo responsabilidad de las autoridades judiciales, quienes deberán analizar los eventos ocurridos antes, durante y después de esta agresión para esclarecer si Juan José fue víctima de un ataque dirigido relacionado con su trabajo de vigilancia, o si existieron otras circunstancias que motivaron a los responsables.

¿Cuál es la versión preliminar sobre el asesinato de Juan José Medina en Ibagué?

La versión preliminar, según información citada por El Nuevo Día, indica que Juan José Medina intervino para solicitar a varias personas que se retiraran del establecimiento Los Compadres. Minutos después, regresaron al lugar y, alrededor de las 5:00 de la mañana, dos hombres en motocicleta dispararon contra quienes se hallaban en la entrada, resultando Medina gravemente herido. La investigación aún no ha confirmado oficialmente si la solicitud del vigilante provocó el ataque.

¿Qué elementos investigan las autoridades sobre el crimen del vigilante en Ibagué?

Las autoridades judiciales concentran sus esfuerzos en esclarecer si el ataque estuvo relacionado con la labor de Juan José Medina como vigilante y con la petición que hizo a ciertas personas para que abandonaran el establecimiento. Además, se recopilan testimonios y otras pruebas para establecer la identidad de los responsables y conocer el verdadero motivo detrás del crimen, según fuentes citadas en El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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