Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hombre y una mujer quedaron gravemente heridos después de un accidente de tránsito que se registró el pasado lunes 5 de octubre, aproximadamente a las 10:00 de la noche, en la avenida Ferrocarril con calle 37, en la ciudad de Ibagué. De acuerdo con información recogida en el lugar, ambos se desplazaban en una motocicleta Honda CB100, color negro y de placa NGT42H, cuando se produjo el impacto contra un automóvil Hyundai i10 de color rojo que circulaba por esa avenida.

Sigue a PULZO en Discover

Las primeras versiones indican que la motocicleta avanzaba en sentido descendente por la avenida Ferrocarril y, al llegar a la altura de la calle 37, habría intentado hacer una maniobra para cambiar de sentido. En ese momento, se produjo la colisión con el automóvil. Sobre la causa exacta del accidente, todavía no existe una versión oficial, ya que las autoridades no han determinado si el motociclista realizó un giro indebido o si pudo haber ignorado la señal del semáforo. Por esta razón, las circunstancias concretas del hecho siguen bajo investigación, según corroboraron los agentes de tránsito que atendieron la emergencia.

Como consecuencia del choque, ambos vehículos resultaron con daños considerables. El impacto dejó la parte delantera izquierda del Hyundai notablemente afectada, mientras que la motocicleta terminó con varias partes destruidas. Los daños materiales evidencian la magnitud del accidente y la fuerza del choque en ese cruce.

En cuanto a los heridos, la situación más delicada la sufrió la pasajera de la moto, quien presentó una herida expuesta junto con lesiones de mayor gravedad a raíz del fuerte golpe. El conductor también resultó lesionado y fue trasladado junto con ella a un centro asistencial. La rápida respuesta de los agentes de tránsito permitió que se realizaran los procedimientos necesarios para tratar de esclarecer los hechos y brindar atención oportuna a las víctimas.

Las autoridades continúan analizando las versiones para establecer la responsabilidad en este accidente vial que revive el debate sobre los riesgos en maniobras al conducir motocicleta, sobre todo en zonas con alto flujo vehicular y cruces regulados por semáforo.

¿Cuáles fueron las causas del accidente en la avenida Ferrocarril con calle 37 en Ibagué?

De acuerdo con los reportes disponibles, la causa exacta del accidente aún se encuentra bajo investigación. Las autoridades evalúan si la motocicleta realizó una maniobra indebida para cambiar de sentido o si el conductor ignoró una señal del semáforo, elementos que podrían haber influido directamente en la colisión.

¿Por qué la pasajera de la motocicleta sufrió heridas más graves que el conductor?

Según la información recogida en el lugar, aunque ambos ocupantes resultaron lesionados, la pasajera fue quien presentó una herida expuesta y lesiones de mayor consideración debido al fuerte impacto. Esto sugiere que la posición en la moto y la naturaleza del choque agravaron las consecuencias para ella respecto al conductor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.